MASOVÁ STREĽBA v bare pri Johannesburgu: TRAGÉDIA si vyžiadala najmenej 9 obetí! Strelci sú na úteku

JOHANNESBURG - Najmenej deväť ľudí prišlo v nedeľu o život a desať ďalších utrpelo zranenia pri streľbe na hostí baru v Juhoafrickej republike (JAR). Strelci sú naďalej na úteku, informuje TASR na základe správ agentúr AP a DPA.
K streľbe došlo v nedeľu približne o jednej hodine po polnoci miestneho času v obci Bekkersdal asi 46 kilometrov západne od Johannesburgu. Polícia vo vyhlásení uviedla, že z dvoch vozidiel vyskočilo 12 ozbrojených mužov, ktorí spustili paľbu na hostí v tamojšom pohostinstve.
Vyčínali aj po masovej streľbe
Britský Mirror informuje, že po útočníci pripravili o život najmenej 9 ľudí a ďalších 10 utrpelo zranenia. Miestne úrady tvrdia, že skupina pokračovala "v streľbe všade okolo seba aj počas úteku z miesta činu".
Bar má platnú licenciu na predaj alkoholu. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Zranení boli prevezení do miestnych nemocníc, strelcom sa podarilo z miesta ujsť a prebieha po nich rozsiahle pátranie, uviedla polícia. Páchatelia údajne podľa polície náhodne strieľali po okoloidúcich na uliciach aj v čase úteku. Podľa AP ide o druhú masovú streľbu v JAR za uplynulé tri týždne.
Juhoafrická republika už roky zápasí s jednou z najvyšších mier kriminality na svete, ktorú ešte zhoršuje rozsiahla chudoba, sociálna nerovnosť a neefektívne presadzovanie práva, píše DPA. Miera vrážd je obzvlášť vysoká. Okrem kriminality je rozšírená aj korupcia a zneužívanie moci, čo sťažuje boj proti kriminalite.