ŠKANDÁL s Epsteinovými spismi: STIAHLI ich len pár hodín po zverejnení! ZMIZLI aj fotografie s Donaldom Trumpom

WASHINGTON - Najmenej 16 dokumentov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vrátane fotografie, na ktorej je americký prezident Donald Trump, už nie je prístupných na internetovej stránke amerického ministerstva spravodlivosti, a to len deň po ich zverejnení. V sobotu o tom informovala agentúra AP.
Biely dom neposkytol žiadne vysvetlenie
Americká agentúra tvrdí, že vláda neuviedla žiadne vysvetlenie, prečo spomínané dokumenty nie sú prístupné. Medzi zmiznutými sú aj fotografie malieb zobrazujúcich nahé ženy a série snímok položených na komode a v zásuvkách.
V zásuvke bola okrem iných aj fotografia Trumpa s Epsteinom, prvou dámou Melaniou Trumpovou a Epsteinovou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou. Ministerstvo spravodlivosti neoznámilo dôvod zmiznutia týchto dokumentov, ani či bol tento krok zámerný.
Kritika americkej opozície
Na internete sa podľa AP rozvírili špekulácie o tom, prečo dokumenty zmizli a prečo s tým verejnosť nebola oboznámená. Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov poukázali na zmiznutie fotografie republikánskeho prezidenta Trumpa a na sociálnej sieti X napísali, že americká verejnosť potrebuje transparentnosť.
Clinton, Jagger, Jackson
Medzi materiálmi zverejnenými v piatok tento týždeň 19. decembra je mnoho zredigovaných dokumentov vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.
Trump sa v najnovšie zverejnených dokumentoch spomína len sporadicky, počiatočné analýzy však naznačujú, že o vzťahu medzi Epsteinom a Trumpom je v nich len málo nových informácií. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pri zverejňovaní dokumentov nemanipulovalo so žiadnymi spismi, aby ochránilo Trumpa. Z tohto dôvodu nič nezatajuje, povedal pre televíziu ABC News námestník ministerstva spravodlivosti Todd Blanche.