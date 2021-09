Dorota Nvotová: „Ocitnúť sa v nebezpečných situáciách je korením môjho života.“

Narodili ste sa v období, keď cestovanie do bývalej Juhoslávie bol nesplnený sen viacerých z nás. Teraz organizujete zájazdy do exotických ázijských krajín. Ako to celé vzniklo? Kto vás motivoval k cestovaniu? A pamätáte si na svoju prvú zahraničnú cestu?

Pamätám si, bolo to v lete 89´ a išli sme do spomínanej Juhoslávie. Ja som však tak nejako vždy vedela, že budem cestovať, cítila som to v kostiach. Ďaleko, do exotických krajín. Keď prišla možnosť ísť mimo Európu, to som mala asi 21 rokov, hneď som do toho „vhupla“ ako keby som to robila vždy. Ocitnúť sa v nepredvídateľných, a často aj nebezpečných situáciách, je korením môjho života. Milujem krízový manažment!

Zdroj: Hry v DPOH

Exotické krajiny, biely piesok, tyrkysové more – nejeden Slovák Vám určite závidí. Je to však všetko také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá? Čo bolo na začiatku, ale aj teraz vo vašom podnikaní najnáročnejšie?

Najnáročnejší na tom sú práve tí Slováci (smiech). Nemyslím to v zlom, sú milí, akurát oproti turistom z ostatných krajín trochu ustráchaní. Je to práca ako každá iná, akurát ju vykonávate mimo domova. Lenže ja mám schopnosť urobiť si domov všade, kam vkročím a mne to priam vyhovuje. Slováci sa často zbytočne boja, našou úlohou je okrem organizácie ich upokojovať a uisťovať, že ten svet nie je až taký zlý. Mám šťastie na klientelu, väčšinou sú to ľudia mojej krvnej skupiny a na zájazdoch je sranda a ľudia, čo sa nepoznali, sa vrátia ako kamaráti.

Pandémia ochromila celý svet. Ako sa dotkla Vás?

Nás - ako cestovky sa nedotkla, rovno nás ovalila železnou tyčou po hlave.

Ja sa naozaj nerada sťažujem. Veci sú, aké sú. Iné cestovky sú na tom rovnako, treba si len vyhrnúť rukávy a makať a nachádzať stále nové a nové spôsoby, ako prežiť.

India a Nepál sú miesta, kde sústreďujete svoje cesty už viac ako 10 rokov. Prečo ste si vybrali práve tieto miesta?

Je to už 16 rokov, veľmi to letí. Tieto miesta som si vybrala práve kvôli ľuďom. Hory, mestá, pláže, to všetko je fajn, ale až úprimné oči a široké úsmevy vám spravia domov. Pocíti to každý, kto do Nepálu príde.

Zdroj: Hry v DPOH

Dorotino cestovateľské „Naj“

Najnezabudnuteľnejší cestovateľský zážitok

Môj prvý trek okolo Annapurny (desiaty najvyšší vrch na Zemi, pozn. red.), keď som išla sama. Odvtedy ho absolvujem s kamarátmi a klientami, ale ten úplne prvý, to je celý môj základ.

Najväčší strach

Skutočne som sa bála, keď sme uviazli so synom toto leto na ferrate na Slovensku (zaistená lezecká trasa nachádzajúca sa napr. v Slovenskom raji, pozn. red.)

Najnetradičnejšie jedlo alebo nápoj, ktoré ochutnala

Tibetský čaj so soľou a jačím mliekom. Inak si veľmi na kulinárskych „divnôstkach“ nefičím.

Najprekvapujúcejší zážitok v Indii a Nepále

V Indii by ma asi najviac prekvapilo, keby ma nič počas jednej hodiny na ulici neprekvapilo. Hocičo a hocikedy sa stane, ja to milujem. Idete si na motorke a zrazu uprostred cesty ozdobený slon s procesiou. O pár minút po zaparkovaní k vám pribehne človek a chce vám vyčistiť za pár rupií uši. Hocičo, hocikedy. Pri prvej návšteve Nepálu ma najviac prekvapilo, že tam je džungľa s nosorožcami, tigrami, krokodílmi a palmami. Nepál si každý spája s Himalájami, ale tá krajina je skutočne pestrá.

Naj krajina, v ktorej si vie predstaviť stráviť celý život

V extrémnom prípade a za priaznivých politických okolností aj na Slovensku a samozrejme v Nepále!

