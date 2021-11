Dorota Nvotová zúri: Oje*ali nás! Bojím sa ísť domov na Slovensko

NEPÁL - Ocitla sa v nezávideniahodnej situácii! Na topkách sme vás už informovali, že Dorota Nvotová (39) je momentálne v Nepále, kde kvôli pľúcnej embólii zvádzala boj o život. Po komplikáciách so zle vybaveným cestovným poistením však narazila na ďalšie ťažkosti...

„Oje*ali nás!” takto začala svoj nahnevaný status Dorota Nvotová, ktorú rozzúrili aktuálne opatrenia slovenskej vlády. Speváčka, hudobníčka a majiteľka cestovnej kancelárie totiž patrila medzi jedincov, ktorí podporovali očkovanie. Ako vo svojich slovách zdôraznila, očkovať sa dala preto, aby chránila seba a svojich blízkych. „Teraz musíme chrániť aj tých naozaj názorovo "ďalekých". Oni na to dlabú, riskujú svoje životy a my ich zachraňujeme. Očakáva sa to od nás. A zase ustupujeme. Pokorne čakáme, kým sa umúdria alebo pokapú. Potom môžeme ísť von žiť život, ktorý nám bol ako zodpovedným občanom sľúbený,” hnevá sa Nvotová.

Dorota Nvotová skončila v NEMOCNICI: Boj o život!

Tú v týchto dňoch čaká poriadne náročné rozhodnutie. „Letieť v zlom zdravotnom stave domov kvôli dôležitým vyšetreniam, ktoré neviem, či mi bude mať kto spraviť, keďže zdravotníctvo je vyťažené, a riskovať nakazenie covidom po pľúcnej embólii a 190 dní po druhej dávke. Alebo ostať v bezpečnej zóne v Ázii bez vyšetrení, ledva sa motajúc pár krokov denne,” uviedla na margo svojej veľkej dilemy umelkyňa.

Dorota Nvotová musela byť v Nepále hospitalizovaná. Zdroj: Facebook

„Bojím sa ísť domov. Ďakujem politikom, že si varia polievočku na dobrovoľne neočkovaných a zbierajú budúce hlasy, namiesto toho, aby ich zavreli doma alebo povinne očkovali a nás nechali žiť. Nielen Boris, všetci ste drahá nevesta. Stojíte životy aj slobodu,” uzavrela nahnevaná Dorota.

Asi nikoho neprekvapí, že pod týmto jej príspevkom sa spustila poriadna lavína. Niektorí Nvotovej postoj zastávajú, iní odsudzujú. Dorota ale nepatrí medzi jedincov, ktorých by sa kritika nejako dotkla.