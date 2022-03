Nvotová so smrťou na jazyku: ROZLÚČTE SA s blízkymi... Zostáva vám DEŇ ŽIVOTA!

Koncom jesene 2021 bojovala Dorota Nvotová o život v Nepále. Dostala pľúcnu embóliu a museli ju ratovať záchranári.

V minulosti sa už ale minimálne raz na hranici života a smrti nachádzala. V roku 2008 dostala týfus, ktorý jej napadol pľúca a žlčník. V horách dostala vysoké horúčky a podľa knihy si diagnostikovala týfus. Nasadila si antibiotiká.

Lenže potom došlo k zvratu. „Tam v horách bol nejaký doktor, ktorý ma pozrel a povedal, že to v žiadnom prípade nie je týfus, že som si dala zlé lieky,” prezradila umelkyňa v relácii 13. komnata. Liečbu teda po odporučení zmenila. No jej stav sa extrémne zhoršil.

Keď ju zniesli do civilizácie, dozvedela sa, že naozaj ide o týfus. „Povedali mi, že tie prvé lieky, čo som si dala, boli tie správne a že ten doktor ma takmer zabil tým, že mi ich vysadil,” uviedla Nvotová. Následne jej opäť nasadili antibiotiká, no tie už nezaberali a jej stav sa naďalej zhoršoval.

Dorotin stav bol stále vážnejší a vypočula si krutý verdikt: „Skoro som umrela. Už mi povedal doktor, nech zavolám domov a rozlúčim sa, že mám tak 24 až 48 hodín.” A ona poslúchla.

Zavolala svojej mame, herečke Anke Šiškovej. „V noci o tretej mi zavolala, že je niekde v nejakej strašnej nemocnici a že asi tam umrie. No ja som skoro... Strašné to bolo. To som sa veľmi bála,” s viditeľnými emóciami opísala mama dvoch dcér.

Ako Nvotová dodala, hoci sa celý život smrti bojí, keď išlo do tuhého, paradoxne strach necítila. Mala totiž pocit, že k najhoršiemu nepríde a ona zostane nažive. Našťastie ju vlastné pocity nesklamali. Keď bola po dvoch dňoch stále živá a cítila sa o niečo lepšie, rozhodla sa na vlastnú žiadosť z nemocnice odísť.