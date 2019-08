Štyri rodiny sa už majú vďaka CHLEBODARCOVI lepšie

Zákazníci spoločnosti BILLA venovali už niekoľko tisíc eur na pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Zareagovali tak na prísľub Billy, ktorá daruje rodinám v núdzi jeden cent z každého chleba, ktorý v jej predajniach zákazníci kúpia, bez toho aby sa to prejavilo na cenách chleba. Podporená rodina dostáva pomoc šitú na mieru – materiálnu, finančnú, i potravinovú. Príjemcovia pomoci dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, či podporu počas štúdia. V neposlednom rade však získali pravidelnú starostlivosť a úprimný ľudský záujem členov o. z. BILLA ľuďom a Nadácie Pontis, ktorá projekt spravuje. Tí ich pravidelne navštevujú a sledujú, ako sa im darí.

Strecha nad hlavou i práca

U prvej rodiny, ktorá dostala pomoc od CHLEBODARCU, nastal od začiatku roka pekný posun. Pán Gejza dostal od júna prácu a začal na dohodu pracovať v predajni BILLA Rožňava. Pravidelný príjem mu pomôže s udržaním si väčšieho nájomného bytu so sociálnym zariadením, ktoré predtým chýbalo. Otec rodiny si byt sám zrekonštruoval a od februára bývajú v novom. Rodina sa potešila aj novej chladničke a darčekovej karte na potravinové nákupy. Pán Gejza je nielen šikovný majster, ale aj talentovaný muzikant. Kapela „Gypsy Band Slavošovce“, v ktorej hrá, vystúpila na prestížnom podujatí BILLA Cup.

Zdroj: billa

Pitná voda až do domu

Ďalšia, ktorá bola vybratá do projektu CHLEBODARCA, je rodina pani Georgíny z Malých Kosíh pri Štúrove. Tá sa stará o autistického syna Lacka, o manžela na invalidnom dôchodku a o dcérku škôlkarku. „Stretnúť sa s nimi bolo veľmi príjemné a napriek nie najlepším životným podmienkam, v ktorých existujú, bol čas s nimi nabitý pokorou, pozitívnou energiou a dobrými pocitmi. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ako veľmi im pomohlo zavedenie pitnej vody až do domu a že nová práčka im tiež robí radosť,“ hovorí Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom. Rodina sa tiež potešila bohatému balíčku bezlepkových produktov, ktoré si bežne nemôže dovoliť, hoci syn trpí celiakou. Chlapček dostal vďaka projektu aj špeciálnu posteľ pre autistické deti, vďaka ktorej lepšie spí nielen on, ale aj jeho rodičia.

Rodina s veľkým srdcom

V apríli CHLEBODARCA pomohol rodine z Hornej Oravy. Pani Zdenka s manželom nemohli mať vlastné deti, tak sa rozhodli prijať za svoje tri deti z detského domova. Chlapčeka Rastíka a súrodencov Paťka a Karolínku. Práve najmladšia Kajka trpí rôznymi diagnózami, najzávažnejšia z nich jej ohrozuje pľúca. Dievčatko je napriek tomu úspešnou žiačkou a krásne recituje. Zdenka s manželom sa snažia svojej rodine zabezpečiť láskavý a bezpečný domov. Starosti im však začala robiť pôvodná strecha a zateká im, najmä pri búrke. Následne sa objavuje pleseň, čo neprospieva zdraviu detí. Rodina si šetrí na jej rekonštrukciu už 5 rokov, ale stále im chýbajú financie. Tie im venoval práve projekt CHLEBODARCA a strecha je už hotová.

Zdroj: billa

Operná diva môže študovať

Najnovším prírastkom je rodina talentovanej opernej speváčky Janky z Michaloviec. Tá sa narodila s ťažkým zrakovým postihnutím, trpí praktickou slepotou, kvôli ktorej nedovidí ďalej ako na pol metra. Janka je skromná a nadaná v mnohých smeroch. Úspešne absolvovala košické konzervatórium v odbore operný spev a dostala sa na prestížnu Ostravskú univerzitu, kde bude v štúdiu pokračovať. Čaká ju neľahká cesta, bude od svojej rodiny vzdialená takmer 400 kilometrov. Janke a jej rodičom pomôže CHLEBODARCA ľahšie prežiť obdobie začiatkov na vysokej škole, keďže jej zabezpečí financie na školné a na náklady spojené so štúdiom minimálne počas jeho prvého roku. Talentovaná speváčka zažila v Bratislave aj príjemné prekvapenie, ktoré jej pripravilo o. z. BILLA ľuďom.

Zdroj: billa

O projekte Chlebodarca

Cieľom projektu CHLEBODARCA je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým nie je dopriaty život v dôstojných podmienkach. Spoločnosť BILLA sa zaviazala pravidelne podporovať rodiny, ktoré to potrebujú. Pomoc je rozdelená na finančnú a potravinovú časť. Zaradiť sa medzi Chlebodarcov môže každý z nás. Stačí si v sieti supermarketov BILLA zakúpiť akýkoľvek chlieb a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa pohybuje v tisíckach eur. Pre zákazníkov sa nič nezmenilo, tento projekt nemá vplyv na cenu chleba, BILLA venuje tieto financie zo svojho zisku. Partnermi projektu sú Nadácia Pontis a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ako aj pekáreň Penam Slovakia, ktorá pravidelne podporuje rodiny svojimi produktmi.

-reklamná správa-