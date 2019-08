Čo nakúpiť pre školáka: 5 tipov na pomôcky, ktoré by ste mali kúpiť ešte dnes

Určite si poviete, že hovoriť už dnes o návrate do školy je ako mať ozdobený vianočný stromček už v októbri. Ale skúsenosti ostrieľaných mamičiek hovoria, že aj keď sa vaše ratolesti chystajú na školské povinnosti až o pár týždňov, vám sa prázdniny končia skôr. Nenechajte si preto nákupy na poslednú chvíľku. Myslite na to, že začiatkom septembra už býva nevyhnutná výbava do školy často vypredaná.

Zdroj: Kaufland

Určite by ste nemali zabudnúť kúpiť...

1. školskú tašku

Dnes už zriedka uvidíte malého školáka nosiť aktovku. Teraz sa nosia batohy – ale pozor, len tie s označením školské! Dizajnových variánt je na trhu obrovské množstvo, myslite však na to, že správny batoh by mal byť ľahučký, ergonomicky tvarovaný a pevný. Veľkou výhodou je množstvo priehradiek. Myslite na to, že batoh treba vyskúšať, pretože musí dobre držať na chrbte a určite nesiahať nižšie.

2. písacie potreby a zošity

Neodporúčame spoliehať sa na to, že po dvoch mesiacoch prázdnin budete v prvý školský deň ráno hľadať pod posteľou zapadnuté ceruzky. Peračník, perá, ceruzky, strúhadlá, gumy, zvýrazňovače, pastelky, vodové farby, zošity, pravítka... Zoznam je dlhý a pre každý ročník v ňom nájdete odlišnosti. Výbavu môžete dopĺňať priebežne, no majte na mysli, že 2. septembra by mal mať váš školák aspoň zošity a perá už so sebou.

3. kvalitné oblečenie

Každé dieťa chce byť v škole v prvom rade cool, no prioritou pre rodiča by nemal byť len vzhľad oblečenia. Aj tu platí, že dôležitá je hlavne jeho kvalita. Oblečenie pre malého školáka by malo byť vyrobené z prírodných materiálov - ideálna je biobavlna. Tá je vhodná aj pre citlivú pokožku, pretože je priedušná, a zároveň neprehrieva. Zo 100% biobavlny je vyrobená aj trendová kolekcia značky Hip & Hopps®, ktorú nájdete exkluzívne v Kauflande.

Zdroj: Kaufland

4. prezuvky

Prezuvky bývajú tým, na čo najčastejšie pozabudneme. Skúste vyhrabať vrecko s prezuvkami spod postele a radšej ich vyskúšať, aby ste ich nezháňali na poslednú chvíľku. Deti potrebujú prezuvky s protišmykovou podrážkou a pevnou pätou. Na obľúbené crocsy preto radšej zabudnite.

5. výbavu na telesnú výchovu

Školáci rastú ako z vody, určite preto v auguste vyskúšajte, či športové oblečenie ešte stále sedí. Tenisky bývajú problémom tiež, musia byť totiž dostatočne pevné. Do výbavy by ste mali zaradiť aj tepláky, šortky alebo legíny, tričká, mikinu, ponožky a vrecko, v ktorom to všetko bude váš školáčik nosiť.

Nenechávajte si nákupy na poslednú chvíľu! Skúste sa poobzerať po výbave, ktorá nezruinuje váš rozpočet už teraz. Všetko potrebné, ako aj kvalitné oblečenie pre školákov nájdete pod značkou Hip & Hopps® za rozumné ceny v Kauflande.

Náš tip: Školský leták plný praktických pomocníkov - od Aktovky až po Zošit - nájdete už teraz exkluzívne online na : kaufland.sk/letak

-Reklamná správa-