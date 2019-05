Máme lepšie hypotéky ako Česi a Nemci: Tu sú dôkazy!

Počúvate aj vy rady od známych, že si v tomto čase nemáte brať hypotéku, pretože na kúpu nehnuteľnosti nie je vhodný čas? Mali by ste vedieť, že sa mýlia. Je! Stále máme jedny z najlacnejší hypoték v eurozóne. Priemerný Nemec platí o niečo vyššie úroky ako priemerný Slovák, no Česi platia dokonca dvakrát toľko! Tu to nekončí. Banky vyšli aj s jednou bombastickou novinkou, s ktorou ušetríte more času.

Konzervatívnosť sa zo Slovákov ešte stále nevytratila. Stále patríme k tým národom, ktoré majú radi pocit istoty vo forme vlastníctva – auta či nehnuteľnosti. Menej radšej žijeme štýlom života ľudí v západných krajinách, ktorí preferujú tradičný „sharing“ čohokoľvek. Veď sa pozrime na čísla. Dlhodobo u nás rastie úverovanie medziročne dvojcifernými číslami.

Aj keď sa spomalenie očakávalo, záujem klesá len veľmi, veľmi pomaly. Za posledné štyri roky, kedy úverovanie prežívalo svoj boom, sa rast spomalil len o tri percentá. A to sa podarilo až po minuloročnej sérii opatrení Národnej banky Slovenska, ktorá chcela našincov od úverov trošku odradiť. No, zatiaľ sa je to skôr nedarí. Kvôli dvom veciam – závideniahodným úrokom (v priemere platíme 1,5 % úrok, kým susední Česi 2,9 %) a novinkám z dielne bánk. Ale pozor, ako nedávno upozornila Slovenská sporiteľňa, pravidlá NBS sa ešte sprísnia, kvôli čomu sa očakáva ďalší mierny pokles záujmu o hypotéky.

Všetko s telefónom v ruke

Závideniahodné úroky sme si povedali. A čo teda tie novinky? Tak napríklad Slovenská sporiteľňa vsadila na naše dve najvzácnejšie veci – úsporu peňazí a času. So získaním hypotéky budete mať čo najmenej starostí, „papierovačiek“ a všetko veľmi ľahko vybavíte online, ideálne len s telefónom v ruke.

Kým ešte donedávna platilo, že ste do pobočky museli ísť aspoň trikrát, dnes sa môžete v Slovenskej sporiteľni fyzicky ukázať len raz, a to pri podpise zmluvy. Paráda, nie? Banka tiež najnovšie zjednodušila dokladovanie príjmu, napríklad aj pre tých, ktorí nepracujú ako klasickí zamestnanci alebo mzdu dostávajú na ruku. Mimochodom, dnes banka skúma, či vám po zaplatení úveru zostane aj niečo „navyše“ a podľa toho sa rozhodne, či vám úver poskytne. Takže nemusíte mať žiadne obavy z toho, že by ste neboli schopní po čase hypotéku splácať.

Digitálny prístup je na nezaplatenie

Poznáte to, bežne sa dnes stáva, že mladí ľudia sú extrémne vyťažení a pre prácu či rodinu nemajú dosť času na riešenie podkladov pre banku, napríklad pri vybavovaní znaleckého posudku. Toto elegantne vyriešila práve Slovenská sporiteľňa. Obyvatelia vo väčších mestách, krajských či okresných, už dnes majú pri refinancovaní hypotéky možnosť zaslať banke fotografie nehnuteľnosti. A tá na základe nich sama určí jej hodnotu. Znalecký posudok tak dnes už nepotrebujú a ušetria niekoľko desiatok eur. Zároveň banka dokáže vybaviť a zaplatiť vklad do katastra. Ak posudok už máte hotový, stačí, ak ho pošlete mailom, nemusíte chodiť s papiermi do pobočky.

Budete sa diviť, ale tu to fakt nekončí! Slovenská sporiteľňa, ako jediná na trhu, vám pomôže aj pri výbere správnej nehnuteľnosti, a to na špeciálne vytvorenej stránke www.slsphypoteka.sk. Tá za tento proklientský krok získala aj špeciálnu cenu týždenníka TREND za užitočnosť. Okrem dostupných nehnuteľností na predaj vám stránka ukáže aj priemernú hodnotu porovnateľných nehnuteľností v danej lokalite. Môžete si tak overiť aj to, či je cena primeraná a či si náhodou predávajúci nepýta priveľa. Užitočnú stránku k hypotékam uviedla Slovenská sporiteľňa, aby pomohla klientom zorientovať sa v otázkach týkajúcich sa hypoték. Pre inovatívny, viac digitálny a aj transparentný prístup k poskytovaniu úverov získala Slovenská sporiteľňa ocenenie Hypotéka roka 2019.

