Johnson so žiadosťou na kráľovnú Alžbetu: Chce pozastaviť činnosť parlamentu

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP/Rui Vieira

LONDÝN - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona požiada kráľovnú Alžbetu II., aby bola činnosť parlamentu pozastavená do 14. októbra, čo je termín, keď budú zostávať do plánovaného odchodu Británie z EÚ už len dva týždne. Tlačová agentúra AFP to uviedla v stredu s odvolaním sa na správy britských staníc BBC a Sky News.