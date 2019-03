V Británii by malo byť druhé referendum, tvrdia expremiéri európskych krajín

Diskusia, ktorej sa zúčastnili expremiéri z Grécka a Talianska.

DUBAJ – Ak by som bol zodpovedný za situáciu v Spojenom kráľovstve, spýtal by som sa ľudí, čo si myslia, a držal by som sa výsledkov ďalšieho referenda. V sobotu to počas prednášky na Global Education and Skills Forum (GESF) v Dubaji uviedol bývalý premiér Grécka George Papandreu.