EÚ dokončila všetky prípravy pre scenár tvrdého brexitu: Toto sú núdzové opatrenia

Prípravy, ktoré exekutíva EÚ odštartovala už decembri 2017, obsahujú 90 oznámení týkajúcich sa pripravenosti a 19 legislatívnych návrhov (z októbra 2018), z ktorých Európsky parlament a Rada EÚ prijali alebo schválili 17. Boli reakciou na obavy občanov a podnikov z ostatných členských krajín Únie z možného chaosu a dosahu tvrdého brexitu na ich každodenný život.

Núdzové opatrenia sa týkajú najcitlivejších oblastí, akými sú letecké a cestné spojenia, preprava tovarov, zachovanie práv občanov a ich sociálneho zabezpečenia, študijné pobyty či rybné hospodárstvo. Právne kroky majú dočasný charakter a obmedzený rozsah a sú jednostranne prijaté Európskou úniou.

"Keďže je čoraz väčšia pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo 12. apríla opustí EÚ bez dohody, Európska komisia dnes dokončila svoje prípravy na tvrdý brexit," uvádza sa v stanovisku EK pre médiá. Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa tento týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s EÚ. Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Komisia zdôraznila, že v prípade tvrdého brexitu sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez prechodných opatrení a od toho okamihu sa na krajinu prestane vzťahovať primárne a sekundárne právo Európskej únie. Vzťahy Spojeného kráľovstva s EÚ by sa v takom prípade riadili všeobecným medzinárodným právom verejným - vrátane pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

EÚ začne na hraniciach s Britániou uplatňovať svoje pravidlá a colné sadzby, ktoré zahŕňajú kontroly colných, sanitárnych a fytosanitárnych noriem a overovanie súladu s normami EÚ. Napriek intenzívnym prípravám colných orgánov členských štátov by tieto kontroly mohli na hraniciach spôsobovať značná zdržania. Britské subjekty by prestali byť spôsobilé na to, aby za súčasných podmienok získavali granty Európskej únie a zúčastňovali sa na postupoch obstarávania v rámci Únie.

Podobne aj občania Spojeného kráľovstva prestanú byť občanmi EÚ a začnú sa na ne vzťahovať dodatočné kontroly pri prekračovaní hraníc do Únie. Členské štáty už vykonali značné prípravy v prístavoch a na letiskách, aby zabezpečili, že tieto kontroly budú vykonávané čo najúčinnejšie.

Komisia viedla s členskými štátmi EÚ rozsiahle technické diskusie o všeobecných otázkach pripravenosti a núdzových opatrení, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych otázkach. Úradníci EK vykonali pracovné cesty po hlavných mestách všetkých 27 členských štátov Únie s cieľom vysvetliť prípadné nejasnosti týkajúce sa núdzových opatrení a prediskutovať národné plány pripravenosti.

Komisia opätovne upozornila, že núdzové opatrenia nezmiernia celkový dosah brexitu bez dohody a nebudú kompenzovať nedostatočnú pripravenosť zainteresovaných strán či nahrádzať plné výhody vyplývajúce z členstva v EÚ alebo podmienky prípadného prechodného obdobia.

Núdzové opatrenia zahŕňajú pokračovanie programu PEACE na írskom ostrove do konca roka 2020; dodržiavanie rozpočtových záväzkov; otázky spojené s výkonom rybolovu; finančné služby; zachovanie prepojení v leteckej, cestnej a železničnej doprave; inšpekciu lodí a kontinuitu činnosti v oblasti námornej dopravy; zmeny v severomorsko-stredomorskom koridore s novými prístavmi spájajúcimi Írsko, Francúzsko, Belgicko a Holandsko; politiku v oblasti klímy a pokračovanie systému obchodovania s emisiami; program Erasmus+ pre študentov a učňov v zahraničí; ako aj nároky na sociálne zabezpečenie.

Tieto opatrenia riešia aj otázku vízovej vzájomnosti - to znamená bezvízové cestovanie do EÚ pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ak britská vláda recipročne zaručí nediskriminačný bezvízové cestovanie pre všetkých občanov EÚ.

V úvode kľúčového týždňa bude zasadať britská vláda i parlament

Britská premiérka Theresa Mayová bude v pondelok viesť napäto očakávane zasadnutie svojho kabinetu po správach, že viacerí ministri si želajú, aby odišla z funkcie. V úvode ďalšieho kľúčového týždňa pre vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie budú mať o brexite rozpravu aj britskí poslanci, ktorí by sa mohli pokúsiť prevziať kontrolu nad celým procesom od vlády.

Mayová hovorila v nedeľu popoludní vo svojom vidieckom sídle Chequers o brexite okrem iných so šéfom úradu vlády Davidom Lidingtonom, s ministrom životného prostredia Michaelom Goveom a so stúpencami tvrdej brexitovej línie, ako sú Boris Johnson a Jacob Rees-Mogg. O výsledkoch rozhovorov vláda neinformovala.

Britské médiá cez víkend priniesli správy, že Mayovú by už čoskoro mohol prinútiť k odstúpeniu jej vlastný kabinet, pričom jej možnými nástupcami by mohli byť Lidington či Gove. Downing Street označil takéto správy za špekulácie, približuje agentúra DPA. Noviny The Sunday Times uviedli, že jedenásti vysokopostavení ministri pre ne "potvrdili, že si želajú, aby premiérka uvoľnila miesto niekomu inému". Údajne jej chcú o tom povedať práve na pondelkovom kabinete.

Takéto zasadnutia sa obvykle konajú v utorok, úrad premiérky však potvrdil, že ministri sa zídu už v pondelok predpoludním, informovala agentúra AFP. Ministri označení za Mayovej dočasných nástupcov správy médií zľahčovali. "Nie je správny čas na výmenu kapitána lode," vyhlásil popredný stúpenec brexitu Gove.

Čas vypršal, Theresa

Najpredávanejší britský denník The Sun, ktorý podporuje brexit, však Mayovú otvorene vyzval, aby v pondelok oznámila, že odstúpi čoskoro - len čo jej dohoda o odchode z EÚ bude schválená a Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie. Pod titulkom "Čas vypršal, Theresa" denník dodal, že existuje "len jedna, nepatrná šanca" na to, že dohoda o brexite, ktorú Mayová vyrokovala s Úniou, získa podporu parlamentu.

Dolná komora britského parlamentu odmietla "rozvodovú" dohodu o brexite už dvakrát. Možné tretie hlasovanie sa očakáva v utorok, podľa ministra financií Philipa Hammonda sa však ani tentoraz nečrtá väčšinová podpora.

Mayová sa v piatok v liste poslancom znova pokúsila zvýšiť tlak na schválenie dohody o brexite. Pohrozila totiž, že ak sa pre ňu nenájde dostatočná podpora, po tretí raz ju nepredloží na hlasovanie. Británia by v takom prípade musela v Bruseli žiadať o ďalší odklad brexitu, čo by znamenalo aj jej účasť na eurovoľbách.

EÚ ponúkla Londýnu odklad brexitu do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa schváli dohodu o vystúpení. V opačnom prípade budú lídri zvyšných členských krajín súhlasiť s odkladom len do 12. apríla. Do tohto termínu by potom musel Londýn objasniť, čo chce robiť ďalej.

Britskí poslanci budú o postupe v snahách prelomiť patovú situáciu znova rokovať v pondelok popoludní. Na zasadnutí môžu opätovne predkladať návrhy, ktorými by vláde stanovili ďalšie smerovanie, hoci takéto uznesenia by neboli záväzné. Predpokladá sa však, že dôjde znova k pokusu získať kontrolu nad parlamentným programom z rúk vlády. Následne by poslanci mohli prostredníctvom legislatívnych návrhov prijímať právne záväzné rozhodnutia - a potenciálne určovať ďalší postup pri brexite namiesto vlády.

Pôvodný termín vystúpenia Británie z EÚ - 29. marec - zatiaľ nebol z príslušného britského zákona vyradený. Hlasovanie o tom by sa v dolnej parlamentnej komore mohlo konať túto stredu alebo štvrtok, dodáva DPA.