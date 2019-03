PRÁVE TERAZ Brexit sa možno odkladá o tri mesiace: Premiérka Mayová požiadala o čas navyše

Krátky odklad brexitu bude Mayová požadovať v liste, ktorý by mala v stredu odovzdať Európskej únii. Má tak urobiť ešte pred tohtotýždňovým summitom EÚ, ktorý sa bude konať 21. a 22. marca v Bruseli. Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad vystúpenia z Únie. Termín brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca.

Britskú žiadosť o odklad by mali následne posúdiť lídri EÚ summite. Ak s ňou budú súhlasiť, britský parlament bude musieť schváliť legislatívu, ktorá zruší marcový termín brexitu. Podľa televízie Sky News však hrozí potenciálne riziko, že EÚ britskej žiadosti nevyhovie alebo s ňou nebude súhlasiť časť Mayovej kabinetu.

O aký odklad má britská premiérka požiadať, nie je jasné. Podľa zdroja citovaného televíziou Sky News by však mala žiadať odloženie brexitu na 30. júna. Ide o posledný možný termín na odchod Británie z EÚ, aby sa nemusela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu.

V samotnom britskom kabinete sú údajne na dĺžku odkladu rozdielne názory a na jeho utorkovom zasadnutí došlo preto aj k hádke medzi ministrami. Niektorí členovia vlády presadzovali len krátky, trojmesačný odklad, iní požadovali, aby sa brexit uskutočnil až o rok alebo ešte neskôr. Podľa Sky News však napokon zrejme prevážili stúpenci krátkeho odkladu.

Juncker neočakáva odklad

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker neočakáva, že by na tohtotýždňovom summite EÚ padlo rozhodnutie o odklade termínu brexitu. Informovala o tom v utorok agentúra AP. "Mám dojem..., že tento týždeň na Európskej rade rozhodnutie nepadne, ale že sa budeme musieť stretnúť opäť na budúci týždeň," povedal Juncker v stredu ráno nemeckej rozhlasovej stanici Deutschlandfunk.

Zdôraznil, že britská premiérka Theresa Mayová zatiaľ nedosiahla dohodu o ďalšom postupe vo veci brexitu ani v rámci vlastnej vlády a parlamentu. Juncker podľa vlastných slov zatiaľ nedostal list, v ktorom by mala Mayová mala oficiálne požiadať o odklad brexitu. Európskej únii ho má odovzdať v priebehu stredy, ešte pred summitom, ktorý sa bude konať v Bruseli 21. a 22. marca.

Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad termínu vystúpenia z Únie, ktorý je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Podľa správ britských médií bude Mayová žiadať len o krátky, niekoľkomesačný odklad. V samotnom britskom kabinete sú však údajne ohľadne dĺžky odkladu rozdielne názory.

Mayová požiadala o odklad

Britská premiérka Theresa Mayová požiadala o odklad termínu brexitu do 30. júna 2019. Povedala to počas vystúpenia v britskom parlamente, informovala agentúra AP. Príslušnú žiadosť adresovala formou listu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. "Ja ako premiérka nie som pripravená odložiť brexit na neskorší termín než 30. júna," vyhlásila Mayová, ktorú citovala televízia Sky News.

Termín brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad vystúpenia z Únie. Premiérka pred svojím vystúpením v parlamente telefonicky hovorila s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, čo potvrdil jeho hovorca.

Britskú žiadosť o odklad by mali posúdiť lídri EÚ tohtotýždňovom summite v Bruseli. Juncker však neočakáva, že by rozhodnutie o odklade termínu brexitu padlo už na tohtotýždňovom summite EÚ, ale až na budúci týždeň. Tridsiaty jún je posledný možný termín odchodu Británie z EÚ, aby sa nemusela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu.

Mayová počas stredajších poslaneckých interpelácií v Dolnej snemovni britského parlamentu uviedla, že prípadnú účasť Spojeného kráľovstva na nadchádzajúcich eurovoľbách by nepovažovala za správnu. Zároveň uviedla, že mieni v britskom parlamente iniciovať v poradí už tretie hlasovanie o brexitovej dohode, ktorú vyrokovala s lídrami EÚ. Britskí poslanci ju už dva krát odmietli, čo napokon vyústilo v žiadosť o odklad brexitu.

Európska komisia: Odklad brexitu prináša "závažné" riziká

Odloženie brexitu do 30. júna by mohlo priniesť "vážne právne a politické riziká". Uviedla to v stredu Európska komisia krátko po tom, ako Európska rada potvrdila prijatie listu britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá požiadala o odklad termínu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 30. júna 2019. Komisia to uviedla deň pred konaním summitu EÚ, počas ktorého hlavy vlád a štátov ostatných 27 členských krajín podrobne zvážia najnovšiu ponuku z Londýna a rozhodnú ako ďalej. Rokovania súvisiace s brexitom sú na programe vo štvrtok, v prvý deň summitu a očakáva sa, že vo štvrtok večer sa k situácii vyjadria predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Tlačová agentúra AP potvrdila, že Mayová v stredu počas vystúpenia v britskom parlamente požiadala o odklad termínu brexitu do 30. júna, čo oznámila aj v oficiálnom liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Komisia v reakcii na túto skutočnosť odporučila premiérom a prezidentom, aby sa na summite rozhodli pre kratší odklad brexitu do 23. mája, čiže do dátumu konania volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5.), alebo pre dlhší odklad odchodu Británie z EÚ "najmenej do konca roku 2019". Termín brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad vystúpenia z Únie.