Weber narovinu: Je nemysliteľné, aby sa Briti zúčastnili na voľbách do EP

"Keď nejaká krajina odchádza z Európskej únie a je to vôľa Britov, potom nemôžu mať slovo v otázke budúceho vývoja tohto kontinentu. Ľutujem," vyhlásil Weber, šéf skupiny konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente. Do EPP patria aj kresťanskí demokrati s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

"A preto je účasť Británie na európskych voľbách pre mňa nemysliteľná. Nemysliteľná," povedal Weber novinárom na stretnutí EPP v poľskom hlavnom meste Varšava. Weber, ktorý vedie frakciu najväčšej strany v europarlamente, sa uchádza o zvolenie za predsedu Európskej komisie (EK), výkonného orgánu EÚ. Chce teda vystriedať Jeana-Clauda Junckera.

Zdôraznil, že je proti tomu dať Británii viac času na brexit, pretože by to narušilo voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú naplánované na 26. mája. "Nemám chuť debatovať o akomkoľvek odklade procesu brexitu, pretože naším problémom nie je čas," vyhlásil Weber. "Naším problémom je, aby naši britskí priatelia skutočne a jednoznačne vedeli, čo chcú mať ako alternatívu k členstvu v Európskej únii. Čas sa míňa. Briti to musia objasniť," dodal šéf parlamentnej skupiny EPP.

Britský generálny prokurátor Geoffrey Cox vo štvrtok oznámil, že rozhovory medzi predstaviteľmi Británie a EÚ o vyriešení patovej situácie okolo brexitu budú "takmer určite" trvať aj cez víkend. Kľúčové hlasovanie britského parlamentu, konkrétne Dolnej snemovne, je naplánované v Londýne na utorok 12. marca. Bude sa tam hlasovať o dohode o brexite, ktorú britská premiérka Theresa Mayová vyrokovala s EÚ.

Ak Mayová a jej dohoda nezískajú v utorok podporu, potom budú poslanci hlasovať v stredu 13. marca o tom, či Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, teda neusporiadaným spôsobom. Ak poslanci odmietnu aj tento návrh, budú následne vo štvrtok 14. marca hlasovať o tom, či požiadajú EÚ o odklad brexitu, čiže odchodu z Únie. Žiadosť o odklad budú musieť jednomyseľne prijať všetky členské štáty EÚ, ale ak ju odmietnu, Británia bude musieť odísť z EÚ 29. marca.

Rokovania o patovej situácii v otázke brexitu budú pokračovať do víkendu

Rokovania s cieľom ukončiť patovú situáciu v otázke tzv. brexitu budú takmer určite pokračovať až do víkendu. Vo štvrtok to vyhlásil generálny prokurátor Anglicka a Walesu Geoffrey Cox. Informovala o tom agentúra AFP. Rokovania britskej vlády s predstaviteľmi Únie sa podľa agentúry naďalej sústreďujú prevažne na otázku tzv. írskej poistky, teda mechanizmu umožňujúceho existenciu otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou aj po odchode Británie z EÚ. Hoci sa mnohí poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu obávajú, že írska poistka natrvalo uväzní Britániu v colnej únii, Brusel tvrdí, že Londýn k nej zatiaľ nepredstavil žiadnu relevantnú alternatívu.

Cox, ktorý vedie tím britských vyjednávačov, vyhlásil, že "tieto rokovania stále prebiehajú", pričom dodal, že budú "takmer určite pokračovať aj cez víkend". Francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová medzitým počas návštevy Londýna pre rádio BBC uviedla, že EÚ "nemôže znova otvoriť" existujúcu dohodu o brexite. Zdôraznila, že "riešenie už leží na stole", pretože "(existujúca) dohoda je tým najlepším riešením". Loiseauovej vyjadrenie je v súlade so stanoviskom Bruselu, ktorý zásadnejšie zmeny dohody dlhodobo odmieta.

Generálny tajomník Európskej komisie Martin Selmayr však v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami vyjadril nádej, keď pre americký think-tank The Brookings Institution vyhlásil, že "takéto veci sa často dohodnú na poslednú chvíľu".