Rokovania o brexite pokračujú do poslednej chvíle: Najdôležitejšie rozhodnutie padne zajtra

Poslanci dolnej komory britského parlamentu budú v utorok opätovne hlasovať o dohode o tzv. riadenom brexite, ktorú presadzuje premiérka Theresa Mayová. Dohodu, ktorú vyrokovala v novembri 2018 počas mimoriadneho summitu o brexite v Bruseli, britskí poslanci v januári zamietli. DPA upozornila, že rokovania medzi Londýnom a Bruselom zostali aj po uplynulom víkende zablokované a premiérka Mayová už nemá v pláne pricestovať do Bruselu. Túto informáciu v pondelok potvrdili aj zdroje z Európskej komisie.

Podľa očakávaní mala Mayová pricestovať na bleskovú návštevu Bruselu, ak by sa jej vyjednávačom podarilo s partnermi v EÚ dosiahnuť dohodu, ktorá by znamenala ďalšie ústupky Európanov. To by malo presvedčiť britských zákonodarcov, aby v utorok dohodu o brexite odobrili a umožnili tak Spojenému kráľovstvu opustiť EÚ v stanovenom termíne 29. marca. Mayová v nedeľu o celej záležitosti telefonicky rokovala s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Rokovania medzi oboma stranami pokračujú aj po ich telefonickom rozhovore.

Hlavným sporným bodom zostáva tzv. írska poistka, ktorej hlavným cieľom je udržanie režimu otvorenej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko, však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.

Zdroj: Getty Images

Aj napriek tomu, že najvyšší predstavitelia EÚ britskú stranu opakovane ubezpečili o dočasnej platnosti írskej poistky, Mayová do poslednej chvíle očakáva od EÚ ďalšie "ústupky", ktoré by jej pomohli presvedčiť poslancov o tom, aby zahlasovali za "rozvodovú" dohodu. Ak v utorok britskí zákonodarcovia dohodu o brexite opäť odmietnu, budú požiadaní o názor, či akceptujú opustenie EÚ bez politickej dohody, čiže tzv. tvrdý brexit, alebo odklad brexitu na neskôr. Európsky parlament sa v tejto súvislosti vyjadril, že neakceptuje dlhší ako dvojmesačný odklad brexitu.

Teraz je to vec britskej vlády a parlamentu, odkázal Barnier

Rokovania zamerané na prelomenie súčasnej patovej situácie okolo dohody o tzv. brexite sú teraz medzi britskou premiérkou Theresou Mayovou a poslancami britského parlamentu. Uviedol to v pondelok v Bruseli hlavný vyjednávač EÚ pre ukončenie britského členstva Michel Barnier.

Barnier pre tlačovú agentúru AFP potvrdil, že počas uplynulého víkendu pokračovali rokovania medzi európskym a britským tímom vyjednávačov, ako však dodal, teraz je to záležitosť britskej strany. "Teraz je to medzi vládou a parlamentnom v Londýne," spresnil Barnier po príchode do sídla Európskej rady, kde mal na programe diskusie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie s veľvyslancami ostatných 27 členských štátov.