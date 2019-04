Kandidát na šéfa EK Weber v tom má jasno: Sľubuje silnú, inteligentnú a veľkorysú Európu

Weber si ako slogan svojej kampane vybral slovné spojenie "The power of We" (Naša sila), ktoré má - poldruha mesiaca pred eurovoľbami - symbolizovať jednotu EÚ v prístupe k rôznym krízam. Tento nemecký politik a europoslanec, šéf európskych ľudovcov v EP, ktorý by chcel na čele exekutívy EÚ nahradiť Jeana-Clauda Junckera, zdôraznil, že chce "obrátiť stránku brexitu" a zamerať sa na skutočné otázky, ktoré majú vplyv na každodenné životy občanov EÚ.

Agentúra AFP upozornila, že Weber využíva anglický slogan kampane, aby poukázal na začiatok svojho priezviska (We ako Weber) s cieľom sprostredkovať posolstvo, že sila všetkých Európanov je aj sila Manfreda Webera. Kandidát EPP, hlavnej politickej sily nielen v EP, ale aj v EÚ ako takej, odprezentoval svoje volebné videoklipy s prioritami pre Úniu v Dome európskej histórie v Bruseli, v tesnom susedstve europarlamentu.

Weber chce v prvom rade "silnú Európu" s väčším počtom príslušníkov stráže na hraniciach Únie, ktorí majú účinnejšie bojovať proti nelegálnej migrácii a terorizmu. Ďalej by to mala byť "inteligentná Európa" s koordináciou výskumných programov, ktoré by bojovali proti chorobám, ako je rakovina. Do tretice si predstavuje "veľkorysú Európu" so zavedením tzv. Marshallovho plánu pre Afriku a s účinným bojom proti zmene klímy.

50 days to go until Europeans finally come together and take their destiny in their own hands. This is what the Power of WE is all about. #ThePowerofWE #europeanelections #weber2019 pic.twitter.com/GRgGqPxWCk