Británia musí naznačiť ďalší postup: Mantinely zabuchli dvere rozšírenej dohode

LONDÝN - Hrozba tzv. brexitu bez dohody po utorkovom hlasovaní o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vzrástla. Britský parlament medzitým nie je schopný identifikovať spoločný návrh a ostáva uviaznutý v slepej uličke straníckych záujmov. Uviedol to riaditeľ britského think-tanku The Foreign Policy Centre (FPC) Adam Hug.

Podľa Huga "narastá riziko toho, že Británia skĺzne do brexitu bez dohody", a to najmä z dôvodu pretrvávajúcej neschopnosti britských politikov identifikovať taký postoj k otázke brexitu, ktorý by mohol získať väčšinu v britskom parlamente. Analytik predpokladá, že po utorkovom razantnom odmietnutí textu dohody presadzovanom britskou premiérkou Theresou Mayovou poslancami bude snaha prísť s novým návrhom, ktorý bude viac-menej podobný súčasnej dohode. Zároveň by mal potenciál uspokojiť tých členov parlamentu, ktorí sa obávajú, že zlá dohoda môže Spojené kráľovstvo poškodiť viac ako neriadený brexit.

Dosiahnutie takto vytýčeného cieľa však bude podľa Huga "extrémne náročné", okrem iného aj pre neochotu Únie zásadnejším spôsobom meniť podobu existujúcej dohody. Ďalším momentom ešte viac komplikujúcim situáciu okolo brexitu je aj skutočnosť, že vláda Theresy Mayovej aj napriek "zdrvujúcej porážke" v utorkovom hlasovaní tak skoro nepadne, hoci labouristi sa budú aj naďalej sústreďovať práve na dosiahnutie takéhoto vývoja. Britská politika sa tak iba niekoľko týždňov pred oficiálnym dátumom odchodu Británie z EÚ (29. marca) podľa Huga "ocitla v slepej uličke, bez očividného východiska z krízy".

Londýn musí dať najavo, čo teraz chce

Oddialenie odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré bolo stanovené na 29. marca tohto roku, by malo zmysel iba vtedy, ak vláda v Londýne oznámi svoje plány, čo presne chce robiť po tom, ako britskí poslanci v utorok večer odmietli dohodu o riadenom brexite. Uviedol to vo štvrtok šéf politickej skupiny európskych ľudovcov (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber, píše agentúra Reuters.

Nemecký konzervatívny europoslanec, ktorý ako volebný líder európskych ľudovcov má najvyššie šance stať sa novým predsedom Európskej komisie, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk však pripomenul, že oddialenie dátumu brexitu je iba oddialením riešenia súčasných problémov. Dodal, že v posledných mesiacoch a rokoch príliš často dochádzalo k odďaľovaniu nejakých termínov len preto, aby sa podarilo získať trochu času navyše.

"Povedzte nám, čo chcete. Potom sme ochotní ďalej rokovať," uviedol Weber v odkaze pre britskú vládu. A dodal, že "lopta je teraz na strane Londýna". Weber zároveň upozornil, že už nie je priestor na ďalšie ústupky a že EÚ mala viacero ústupkov v prospech britskej strany počas rokovaní a prípravy dohody o riadenom brexite. Túto dohodu na mimoriadnom summite EÚ z 25. novembra 2018 schválila britská premiérka Theresa Mayová spolu s premiérmi a prezidentmi ostatných 27 členských krajín Únie, text dohody však britski poslanci v utorok večer jasne odmietli.

Horúco bude znova na konci januára

Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov. Tlačová agentúra AP to uviedla vo štvrtok s odvolaním sa vyjadrenie vodkyne Dolnej snemovne parlamentu Andrey Leadsomovej. Spomínaný dátum bol podľa Leadsomovej vyčlenený na celodennú rozpravu a hlasovanie.

Britská premiérka Theresa Mayová sa plánuje vrátiť do parlamentu budúci pondelok, aby predložila revidovaný plán tzv. brexitu po tom, ako utrpela zdrvujúcu porážku pri tohtotýždňovom hlasovaní poslancov o dohode, ktorú vyrokovala jej vláda so zvyškom EÚ.

Svoj "plán B" má ponúknuť po stretnutiach s predstaviteľmi rôznych opozičných strán, ktorý účelom je hľadanie určitého konsenzu. Hlavný opozičný vodca, labourista Jeremy Corbyn, však zatiaľ stretnutie s Mayovou odmieta.

Barnier hovorí o mantineloch, ktoré zabuchli dvere

Mantinely vytýčené Britániou v rámci rokovaní o svojom odchode z EÚ "zabuchli dvere" rozšírenej dohode, uviedol vo štvrtok v Lisabone hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Skonštatoval, že ak sa postoj Británie zmení, svoju pozíciu pri vyjednávaní zmení aj EÚ. Píše o tom agentúra AP.

Barnier zákonodarcom v portugalskom hlavnom meste, kde pricestoval na stretnutie s tamojšími predstaviteľmi, povedal, že dohoda o brexite je "vyvážená a vzájomne rešpektujúca". Dodal, že Únia nedosiahla takú "ambicióznu" dohodu so žiadnou inou krajinou mimo bloku.

Vyjednávači EÚ vo všeobecnosti zistili, že Británia je neoblomná vo svojej snahe zachovať si niektoré ekonomické výhody v rámci voľného obchodu s krajinami eurobloku - a to aj napriek tomu, že brexit by znamenal koniec voľného pohybu európskych občanov do Británie a zároveň by sa prestali dodržovať i ďalšie usmerňujúce zásady EÚ.

Pred neriadeným odchodom Britov varoval Barnier v stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu po tom, ako dolná komora britského parlamentu neschválila v utorok príslušnú dohodu. Podľa neho riziko tzv. brexitu bez dohody "ešte nikdy nebolo také vysoké".