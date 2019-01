Labouristi sú za druhé referendum o brexite: Ich šéf má ale iný názor

V interview na konci decembra Corbyn uviedol, že ak by labouristi na budúci rok vyhrali predčasné voľby, naďalej by podporovali odchod Británie z EÚ. Jeho momentálny postoj by však podľa spravodajskej stanice mohol naraziť na odpor členov strany, ako aj elektorátu. Z výsledkov prieskumu spoločnosti YouGov totiž vyplynulo, že až 72 percent strany si želá, aby Corbyn podporil druhé referendum o brexite, pričom časť opýtaných zvažuje v súvislosti so súčasným názorom svojho predsedu odchod zo strany.

Podpora nového referenda však neprevláda iba medzi členmi strany, ale aj u jej elektorátu. Za referendum je približne 57 percent jej súčasných podporovateľov a 61 percent ľudí, ktorí labouristov volili v roku 2016. V prípade, že by sa skutočne konalo nové referendum, hlasovalo by 88 percent členov strany za zotrvanie Británie v EÚ, tri percentá by podporili dohodu s Bruselom, ktorú presadzuje britská premiérka Theresa Mayová, a päť percent by hlasovalo za odchod bez dohody.

Labouristický poslanec Phil Wilson, ktorý podporuje kampaň za vypísanie druhého referenda o brexite, v tomto kontexte vyhlásil, že "labouristickí lídri majú teraz jedinečnú príležitosť postaviť sa do čela kampane namierenej proti vládou podporovanej podobe dohody a zabezpečiť to, že verejnosť bude mať možnosť vyjadriť sa v ľudovom hlasovaní". Spoločnosť YouGov oslovila v dňoch 18.-19. decembra 2018 celkovo 1034 členov labouristickej strany a 1675 občanov Británie s volebným právom.