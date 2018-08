Skvelá správa: Londýn možno ponúkne rovnaké práva Európanom aj v prípade tvrdého brexitu

BRUSEL - Aj v prípade, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez politickej dohody, by štátni príslušníci ostatných členských krajín EÚ žijúci v Británii mohli aj naďalej bez problémov zostať v krajine. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na pracovný návrh z prostredia britskej vlády.

Belga upozornila, že novinári z britského denníka The Daily Telegraph mali možnosť nahliadnuť do dokumentu britskej vlády, podľa ktorého okolo 3,8 milióna občanov EÚ žijúcich na britskej pôde si zachová prístup k systému verejného zdravotníctva, ako aj ďalšie sociálne výhody. To by malo platiť aj v prípade tzv. tvrdého brexitu, keď britskí občania stratia rovnaké práva v ostatných 27 štátoch Únie.

Podľa správ The Daily Telegraph je za jednostrannými ústupkami Londýna potrebné vidieť obavy týkajúce sa možného exodu zahraničných pracovníkov v dôsledku brexitu. Tento odliv zamestnancov by postihol najmä oblasť stavebníctva a sektor služieb. Denník upozornil, že vláda premiérky Theresy Mayovej zatiaľ odmieta reagovať na únik informácii o tomto návrhu do tlače.

Z prostredia vyjednávačov EÚ a Británie pre brexit sa množia signály, že je dosť pravdepodobné, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2019 opustí EÚ bez dosiahnutia politickej dohody. V utorok do Bruselu pricestuje britský minister pre brexit Dominic Raab. Hovorca Európskej komisie v júli, ešte pred začiatkom letných inštitucionálnych prázdnin, upozornil, že tímy vyjednávačov nebudú podliehať režimu letných dovoleniek a budú intenzívne pracovať na tom, aby do konca októbra bolo možno dospieť k dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Únie.

Britská vláda by vo štvrtok (23.8.) mala zverejniť prvý zo svojich 84 technických oznámení, ktoré majú krajinu pripraviť na brexit bez dohody so zvyškom EÚ. Prvá séria oznámení a odporúčaní sa má týkať podnikov, občanov a verejných orgánov. Jej súčasťou má byť aj uvedená ponuka, že vyše tri milióny občanov EÚ, ktorí v súčasnosti žijú v Spojenom kráľovstve, môžu zostať v krajine za rovnakých podmienok ako doteraz aj v prípade neriadeného brexitu.