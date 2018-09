Nekompromisná Mayová o brexite: Británia nebude robiť Bruselu žiadne ústupky

Do termínu, do ktorého chcú Británia a EÚ dosiahnuť dohodu o brexite, zostávajú už len necelé dva mesiace. Mayová však zápasí s problémami pri snahe presvedčiť vlastnú stranu i rozdelenú krajinu o svojich plánoch. EÚ predbežne privítala Mayovej zámery, ktoré sa stali známe ako plán z Chequers, ktorý je zacielený na ochranu cezhraničného obchodu. Obe strany však stále čakajú náročné rokovania. "Nenechám sa dotlačiť do prijatia kompromisov pri návrhoch z Chequers, ktoré nie sú v našom národnom záujme," napísala Mayová v príspevku pre Sunday Telegraph. "Nasledujúce mesiace budú rozhodujúce pri formovaní budúcnosti našej krajiny a ja mám jasno, čo je moje poslanie."

Zmienený plán by ponechal Britániu v zóne voľného obchodu s EÚ, pokiaľ ide o priemyselný a poľnohospodársky tovar. Niektorí stúpenci brexitu však uviedli, že by to znamenalo, že časti britskej ekonomiky budú naďalej podliehať pravidlám stanovovaným v Bruseli. Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson a minister pre brexit David Davis v júli odstúpili z funkcií na protest proti Mayovej plánu. Podľa nich nezachádza dostatočne ďaleko a zradil by milióny ľudí, ktorí v referende v roku 2016 hlasovali za odchod z Únie.

Noviny Sunday Times priniesli správu o tom, že poprední konzervatívni poslanci podporujúci brexit sa chystajú publikovať vlastný plán pre brexit pred výročným zjazdom strany, ktorý sa začína koncom septembra. Cieľom je zvýšiť tlak na Mayovú, ktorá musí eventuálnu dohodu s Bruselom presadiť v britskom parlamente pred tým, ako Spojené kráľovstvo 29. marca budúceho roka vystúpi z EÚ. Mayová zopakovala, že Británia bude pripravená odísť z Únie aj bez dohody, keď sa obom stranám nepodarí dohodnúť na podmienkach brexitu.