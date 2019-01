Nemecko pozastavuje svoju účasť na misii EÚ v Stredozemnom mori: Dôvodom je Taliansko

BERLÍN - Nemecko pozastavuje účasť na Operácii Sophia, v rámci ktorej Európska únia nasadila lode námorných síl na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more. Rozhodnutie Berlína je dôsledkom čoraz tvrdšieho prístupu k vyloďovaniu utečencov v Taliansku, ako vyplýva z informácií získaných tlačovou agentúrou DPA.

Nemecko nevyšle ďalšiu loď svojich námorných síl, ktorá by začiatkom budúceho mesiaca nahradila fregatu (sprievodnú bojovú loď) s názvom Augsburg pri pobreží Líbye. Členom parlamentných výborov pre obranu a zahraničné záležitosti to povedal generálny inšpektor nemeckých ozbrojených síl Eberhard Zorn, vojenský predstaviteľ na úrovni náčelníka generálneho štábu. Fregatu Augsburg malo odbremeniť náhradné plavidlo nazvané Berlin, ktoré bude teraz udržiavané v stave pohotovosti a v Stredozemnom mori môže byť do 14 dní, ak nemecká vláda rozhodnutie zmení.

Operáciu Sophia spustila EÚ v roku 2015. Jej úlohou je zadržiavať pašerákov ľudí a narúšať ich model nelegálneho obchodovania. V praxi to však znamená, že operácia prevažne zachraňuje utečencov z člnov nevhodných na plavbu, pričom nemá istotu, kde zachránených vyloží na pevninu. Podľa informácií získaných agentúrou DPA je za rozhodnutím Nemecka neochota talianskej vlády umožniť utečencom vystúpiť na breh v Taliansku.

Príslušníci Operácie Sophia tiež cvičia líbyjskú pobrežnú stráž a dohliadajú na dodržiavanie zbrojného embarga v Líbyi, zmietajúcej sa v chaotickom konflikte. Mandát misie EÚ bol vlani v decembri predĺžený o tri mesiace a skončiť sa má v posledných marcových dňoch. Nemeckí politici z opozície sú k rozhodnutiu svojej vlády kritickí. Hovorca krajne ľavicovej strany Ľavica (Die Linke) Stefan Liebich označil situáciu za tragédiu. "Kým Operáciu Sophia nenahradí civilná misia, utopí sa ešte viac ľudí," povedal pre denník Süddeutsche Zeitung.

Každý rok sa vydajú na plavbu na nevhodných malých člnoch tisíce migrantov, ktorí sa snažia dostať na juh Európy. Práve táto situácia viedla k tomu, že plavidlá námorných síl začali so záchranou ľudí z potápajúcich sa člnov. Podľa vyhlásenia nemeckej armády Operácia Sophia viedla k tomu, že talianske úrady zatkli od začiatku misie vyše 140 osôb podozrivých z pašovania ľudí. Okrem toho bolo zničených vyše 400 člnov využívaných pašerákmi.

Plavidlá námorných síl rozmiestnené v Stredozemnom mori majú povolenie zastaviť člny v medzinárodných vodách a prehľadať ich. Môžu ich aj skonfiškovať a presmerovať inam, pričom podozrivých vezmú na palubu a potom odovzdajú nejakému členskému štátu Európskej únie. Operácia Sophia dostala meno podľa somálskeho dievčatka, ktoré sa v auguste 2015 narodilo na palube nemeckej fregaty s názvom Schleswig-Holstein.