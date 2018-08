Ďalší masívny tok migrantov do Európy: Líbyjská pobrežná stráž im však zahatala plány

TRIPOLIS - Takmer 400 migrantov smerujúcich do Európy zadržala počas tohto a minulého týždňa líbyjská pobrežná stráž pri pobreží Stredozemného mora. Informoval o tom v stredu hovorca pobrežnej stráže, ktorého slová citovala agentúra AP.

Gumený čln prevážajúci 84 ľudí, vrátane šiestich žien a piatich detí, zaistili v pondelok pri meste al-Mája, asi 27 kilometrov západne od Tripolisu. Iné dva člny s dovedna 146 osobami, medzi ktorými bolo 26 žien a štyri deti, zadržali v ten istý deň pri meste Abú Kammaš.

Ďalších 162 migrantov smerujúcich do Európy zaistila pobrežná stráž už minulý týždeň. Jej hovorca ubezpečil, že migrantom bola poskytnutá humanitárna i lekárska pomoc a boli prevezení do utečeneckých táborov v mestách Závija a Tádžúrá. Líbyjské úrady zintenzívnili v ostatnom čase s pomocou EÚ úsilie vynakladané na zastavenie toku migrantov, ktorí prúdia do Európy cez územie Líbye.