Tragédia pri pobreží Líbye: Zrejme sa utopilo až 100 nelegálnych migrantov

Zasahujúcej hliadke sa v piatok podarilo z vody vytiahnuť 16 ľudí z celej skupiny, našli tiež tri mŕtve deti. Hovorca pobrežných zložiek nevedel povedať, kedy sa pašerácke plavidlo vydalo na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more do Európy. Podľa jedného z preživších sa na palube nachádzalo okolo 125 pasažierov spoločne so ženami a deťmi. Zachránených cestujúcich previezli do mesta Tadžúra východne od Tripolisu.

Príslušníci pobrežnej stráže okrem toho zadržali tri pašerácke lode spoločne s 345 nelegálnymi migrantmi, rovnako v oblasti východne od Tripolisu. Pobrežie v západnej časti Líbye je hlavnou východiskovou zónou pre migrantov snažiacich sa po mori dostať do Európy, do ktorej vkladajú nádeje na lepší život. Väčšina z nich pochádza zo štátov ležiacich v subsaharskej Afrike, i keď v poslednom čase sa z kontinentu čoraz viac pokúšajú dostať aj Tunisania či Líbyjčania.