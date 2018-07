Zvrat v prípade streľby v Toronte, polícia sa mýlila: K teroru sa prihlásil Daeš, FOTO útočníka

Daeš vo vyhlásení uviedol, že útočník bol "vojakom Islamského štátu" a streľbu vykonal v reakcii na výzvu organizácie "cieliť na občanov" krajín vojenskej koalície bojujúcej proti Daeš. Bližšie podrobnosti ani dôkaz o svojom tvrdení militanti neposkytli.

Miestom streľby bola torontská časť Greektown, kde útočník strieľal do reštaurácií a kaviarní. Podľa svedkov muž v čiernom odeve a tmavej šiltovke vystrelil 20- až 30-krát. O život prišli desaťročné dievča a 18-ročná žena; ďalších 13 osôb vo veku 10-59 rokov utrpelo zranenia rôzneho rozsahu.

Zdroj: SITA/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Útočníka identifikovala polícia ako 29-ročného miestneho obyvateľa Faisala Hussaina. O život prišiel pri prestrelke s políciou, nebolo však jasné, či sa zabil sám, alebo ho usmrtili policajti. Polícia doposiaľ motív jeho činu neodhalila, uviedla však, že preveruje všetky možnosti vrátane terorizmu. Hussain v minulosti navštevoval webstránky spriaznené s Daeš a tejto teroristickej skupine vyjadroval podporu, informoval britský denník Daily Mirror.