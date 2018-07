Kanadské úrady zhodnotili masaker v Toronte: Súvis streľby s terorizmom vylúčili

TORONTO - Prípad nedeľňajšej streľby v rušnej časti kanadského Toronta s terorizmom nesúvisí. Zhodnotili to na základe doterajších výsledkov pátrania kanadskí vyšetrovatelia, pretože prepojenie s motívom terorizmu sa doposiaľ nenašlo, informovala v utorok agentúra AP.

Vyšetrovatelia preverujú všetky stopy, ktoré by viedli k vysvetleniu motívu, prečo podozrivý útočník identifikovaný ako 29-ročný miestny obyvateľ Faisal Hussain začal strieľať do ľudí v baroch a kaviarňach. Nevie sa ani to, odkiaľ pochádzala jeho strelná zbraň.

Hussain prišiel o život pri prestrelke s políciou, pričom nie je jasné, či sa zabil sám alebo ho usmrtili policajti. Jeho rodina v pondelok uviedla, že trpel duševnými problémami, konkrétne psychózou a depresiou. Nikdy by si podľa vlastných slov nevedeli predstaviť, že by mohol spáchať takýto čin.

"V tejto fáze, na základe stavu vyšetrovania, ktorý vedie polícia v Toronte, neexistuje žiadna súvislosť medzi touto osobou a národnou bezpečnosťou," povedal v utorok minister pre verejnú bezpečnosť Ralph Goodale, čím spojitosť s terorizmom vylúčil.

Miestom incidentu bola torontská časť Greektown, kde útočník strieľal do reštaurácií a kaviarní. Podľa svedkov muž v čiernom odeve a tmavej šiltovke vystrelil 20- až 30-krát. O život prišli desaťročné dievča a 18-ročná žena, ďalších 13 osôb vo veku 10-59 rokov utrpelo zranenia rôzneho rozsahu.

Agentúra AP uviedla, že masové streľby sú v najväčšom kanadskom meste zriedkavé. Minulý víkend však torontská polícia rozmiestnila do ulíc posily v reakcii na nedávny nárast násilných trestných činov páchaných strelnými zbraňami.