VIDEO Rusi prilievajú olej do ohňa: Moskva vyslala na Krym bojové stíhačky

Stíhačky pristáli na leteckej základni pri Sevastopole. Krymský polostrov bol pripojený k Rusku v roku 2014 po tom, ako prokremeľský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč utiekol z Kyjeva pred pouličnými zrážkami a násilnými protestmi. Napätie medzi Moskvou a Kyjevom vzrástlo počas uplynulých týždňov po tom, ako ruská pohraničná stráž v oblasti Kerčského prielivu 25. novembra zadržala tri ukrajinské vojnové lode a ich posádky.

#UPDATE: First video showing deployment of the 15 new Russian Air Force Su-27 and Su-30 fighter jets that have arrived in Belbeck Airbase in Crimea this morning amid growing tensions with Ukraine pic.twitter.com/IdwrJ7zma7