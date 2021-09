FOTO Sestrička zaočkovala státisíce ľudí proti covidu: Jej výtvor z fľaštičiek vakcíny vám vyrazí dych

"Vedela som, že chcem urobiť niečo so svetlom, pretože som mala pocit, že to bol nesmierne temný rok a pol, a preto som chcela vniesť svieto do čohokoľvek, čo spravím. Začalo sa to len preto, že som chcela vyjadriť svoju vďačnosť ľuďom, s ktorými som pracovala, a spoločnému úsiliu, s ktorého pomocou sa podarilo podať vakcínu toľkým ľuďom," vysvetlila Weissová.

Na začiatku vraj nemala žiadny jasný plán, len nutkanie vytvoriť niečo zmysluplné. "V práci sme mali stovky a stovky prázdnych fľaštičiek od Moderny, ktoré sme mali len tak vyhodiť. A ja som si pomyslela, aké sú krásne," uviedla zdravotníčka s tým, že požiadala o to, aby si ich mohla vziať domov. Potom náhodou videla reklamu na luster a zrodila sa inšpirácia. Začala sa s fľaštičkami hrať a prišla na to, ako do nich vyvŕtať dierky. Všetky ich vyčistila a potom ich začala spájať dohromady pomocou krúžkov, vlasca a kryštáľov.

Výsledok je ohromujúci. "Páči sa mi, že to z diaľky vyzerá ako nádherný luster a keď prídete bližšie, zistíte, že sú to fľaštičky od vakcín," povedala autorka o svojom diele. Celkovo naň použila 271 fľaštičiek od vakcíny Moderna a asi desať menších od Johnson & Johnson, aby ozdobila spodnú časť lustra, ktorý nazvala "Light of Appreciation", čiže Svetlo vďačnosti. Luster má predstavovať jednotu ľudí, ale venovaný je hlavne zdravotným sestrám a podpornému personálu, vďaka ktorému bolo možné očkovanie uskutočniť. "Miestne sestry prejavili nesmiernu vášeň, oddanosť, schopnosti, starostlivosť a vľúdnosť. Pracovali hodiny a hodiny deň za dňom. A nielen ony. Mali sme tú úžasných dobrovoľníkov, administratívnych pracovníkov i duchovných. Všetci sa spojili, aby bolo možné zaočkovať tisíce ľudí denne," podotkla sestrička.

A úžasné sú tiež reakcie verejnosti na jej dielo. "Je inšpirujúce vidieť, ako naň ľudia reagujú a ako sa s ním dokážu stotožniť. Boli tu ľudia, ktorí nám prišli poďakovať, pretože sa konečne zase mohli vidieť so svojou rodinou či usporiadať svadbu. A to skutočne hreje pri srdci," dodala Laura. Luster má zatiaľ vo svojej obývačke, ale hľadá miesto, kde by mohol visieť trvalo. Niekde, kde by ho ľudia mohli vidieť a dopriať si chvíľu vďačnosti za to, že existuje vakcína, lebo ešte prednedávnom sme žiadnu nemali.