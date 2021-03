KORONAVÍRUS Opatrenia proti covidu-19 zabránili vypuknutiu epidémie vážnej choroby

WASHINGTON - Platné opatrenia, prijaté v snahe zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom, podľa všetkého zabránili rozšíreniu ďalších prenosných chorôb vrátane akútnej ochabnutej myelitídy (AFM). Uvádzajú to vedci vo svojej najnovšej štúdii, ktorá bola zverejnená v časopise Science Translational Medicine.

Akútna ochabnutá meylitída je ochorenie podobné detskej obrne, kedy dochádza k infekcii miechy, ktorá spôsobuje ochabnutie končatín. V USA bola prvýkrát zaznamenaná v roku 2012, potom v roku 2014, 2016 a 2018. Nie je známe, prečo sa objavuje vždy v dvojročných cykloch. V auguste 2020 lekárski experti varovali pred vypuknutím ďalšej epidémie tejto choroby v nasledujúcich mesiacoch. Namiesto toho však bolo registrovaných "len" 31 prípadov. To vedcov viedlo k presvedčeniu, že epidémii AFM väčšieho rozsahu zabránili prijaté preventívne opatrenia proti covidu-19, ako napríklad sociálny odstup.

Zdroj: Getty Images

Spomínaná štúdia spája AFM s enterovírusom 68 (EV-D68), respiračným vírusom, ktorý normálne vyvoláva u detí mierne príznaky podobné nachladnutiu. EV-D68 z rodu RNA vírusov cirkuluje v Spojených štátoch posledných šesťdesiat rokov. Absolvent Princetonskej univerzity Sang Woo Park porovnával údaje týkajúce sa šírenia enterovírusu a AFM. Hoci sa mu definitívne nepodarilo potvrdiť, že EV-D68 spôsobuje akútnu ochabnutú meylitídu, Park a jeho kolegovia odhalili veľkú súvislosť v tom, kedy a kde sa objavuje. Detskú obrnu tiež vyvoláva enterovírus, takže nie je prekvapivé, že podobné symptómy vyvolávajú aj ďalšie vírusy z rodu RNA. Počet ľudí s AFM je v porovnaní s tými trpiacimi obrnou malý, no i tak sa od roku 2012 objavilo až päťsto prípadov AFM s vážnymi trvalými následkami. "V posledných rokoch sa tento syndróm objavuje čoraz častejšie. Je preto veľmi dôležité lepšie porozumieť vzorcom a spúšťačom choroby," uviedol evolučný biológ.

To, že minuloročná očakávaná epidémia akútnej ochabnutej myelitídy, podľa odborníkov znamená aj to, že D68 je menej prenosný než SARS-CoV-2. Súčasné protipandemické opatrenia tak výrazne zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Podobne je to aj v prípade chrípky, ktorej výskyt bol minulý rok omnoho nižší než v minulosti. Park ale predpokladá, že po tom, ako sa zaočkuje väčšina populácie, kedy už nebude potrebné nosiť rúška či dodržiavať odstupy, sa EV-D68 a spolu s ním ochorenie AFM vráti vo väčšej intenzite.