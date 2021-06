KORONAVÍRUS Odborníci prehovorili o obávanom VARIANTE: Dáta o indickej verzii nákazy sú tu!

Indická mutácia dostala tiež názov po gréckom písmene - Delta. "Veľa sa hovorí, ako sú voči tejto mutácii účinné alebo neúčinné vakcíny. Tak sa Briti pozreli na dáta. Majú dosť britského variantu (96%), majú dosť pozitívnych (7500 denne), presné dáta o hospitalizáciach, o veku hospitalizovaných a aj o ich stavoch a prípadných úmrtiach a o tom, ako a či boli očkovaní," začínajú odborníci svoju analýzu.

Dobré správy pre zaočkovaných dvoma dávkami

Analytici však majú dobré správy pre očkovaných dvoma dávkami, čo dokladajú obrázkom.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

"Delta je podľa ich zistení o dosť rýchlejšie sa šíriaca ako Alfa. Rovnako ide do nemocnice 2-3 krát viac ľudí. Samozrejme podľa veku: seniori viac, mladí menej. 1) V silno zaočkovanej Británii nebude veľký problém, aj keď počty prípadov stúpajú a rovnako stúpajú aj hospitalizácie v postihnutých regiónoch Blackburn, Bolton a Bedford stúpajú 2) Do nemocníc idú hlavne nezaočkovaní pacienti so symptómami 3) Problém je, že Briti doniesli DELTU do Portugalska, kde jej je dnes takmer 50%. A hlavne 750 prípadov denne. To je 4x viac ako na Slovensku a stúpajú o 30% ob-týždeň. Slovensko o 30% klesá ob-týždeň," dodávajú analytici.

"Zvážte kam budete cestovať a ak máte pripomienky k nami publikovaným dátam a číslam a záverom, tak oceníme korektnú diskusiu," nechávajú ponaučenie na záver.