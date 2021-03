Dvojica vyhrala v lotérii 182 miliónov, ale nič nedostane! O jackpot ich pripravila osudná chyba

SAINT ALBANS - Dvojica z Veľkej Británie prehovorila o tom, akým strašným spôsobom prišla o jednu z najvyšších výhier v lotérii. Môže za to malá nepozornosť. Teraz im ostali už len oči pre plač, tento "incident" ich zrejme bude mátať do konca života.

Čo by ste urobili, keby ste zistili, že vám len tesne ušla výhra vo výške 182 miliónov libier (210 miliónov eur)? Pravdepobne by ste neboli ďaleko od psychického zrútenia sa. Takýto stav momentálne prežíva Liam McCrohan (21) a jeho priateľka Rachel Kennedyová (19). Mladík o ich obrovskom sklamaní prehovoril na Twitteri. Prezradil, že šťastie pokúšajú pravidelne už od začiatku februára, no, bohužiaľ, akurát ten týždeň, kedy padli ich čísla, Rachel nezaplatila za tiket v lotérii Euromilióny. "Keď sa vaša partnerka rozhodne, že sa teraz nezapojí do Euromiliónov a práve vtedy padne všetkých vašich sedem čísel," napísal.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG — Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021

Rovnakú kombináciu čísel - 6, 12, 22, 29, 33, 6 a 11 - podávali ostatných päť týždňov. Rachel mala svoje konto nastavené tak, aby automaticky podával žreb s týmito číslami. Akurát vo výherný týždeň však nemala na účte dosť peňazí, a tak platba nemohla byť zrealizovaná. Najprv si to ale dvojica neuvedomila. Dievčina totiž dostala notifikáciu o tom, že jej čísla sú výherné, takže sa už spolu s priateľom začali radovať z výhry jackpotu. "Zavolala som Liama a moju mamu a povedala im, že sme vyhrali. Nechceli sme tomu veriť, bol to šok," vraví Kennedyová. Kontaktovala teda loterijnú spoločnosť, ktorá jej však oznámila, že čísla síce trafila, no za tiket nezaplatila, pretože platba nebola v dôsledku nedostatku peňazí na jej účte zrealizovaná.

Zdroj: Facebook/Rachel Kennedy

Milenci sú teraz absolútne zdrvení, Liam to vraj berie ešte horšie než Rachel. Začal totiž už veľmi podrobne plánovať, čo s výhrou urobia. Užívatelia s nimi súcitia a priznali, že keby sa im stalo to isté, asi by ich porazilo. Jedna osoba ostatným poradila, aby nikdy v deň, kedy sa nezapojili do hry, nekontrolovali výherné čísla. "Inak sa vám môže stať, že dopadnete podobne," dodala.