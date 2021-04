Kam do prírody v Bratislave? Prinášame zoznam overených tipov na výlet, ktoré odporúčajú miestni

BRATISLAVA - Posledné mesiace dávajú zabrať nielen nášmu zdraviu, ale aj psychike. Pandémia spôsobená novým koronavírusom nás naučila vážiť si to, čo sme predtým často prehliadali. S tým súvisí aj možnosť cestovania najmä v rámci Slovenska. Pri zhoršenej situácii sa môžeme pohybovať len v rámci svojho okresu. Zatiaľ čo pri väčšine krajiny to možno nie je až také obmedzujúce, neplatí to v prípade Bratislavy.