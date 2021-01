KORONAVÍRUS Ružinovský starosta bojuje proti vírusu humorom: Takéto vtipné tabuľky ste ešte nevideli!

Medzi tabuľkami môžete totiž nájsť už dnes odsúdeného exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska, Chucka Norrisa či premiéra Igora Matoviča aj s ministrom Sulíkom. Nie je to pritom prvýkrát, čo takto Chren kampaňuje na celoplošné testovanie. Čosi podobné sa robilo už počas prvého celoplošného testovania v októbri 2020. "V októbri ste ocenili vtipné tabuľky, ktoré sme rozmiestnili pri testovacích miestach počas plošného testovania, aby sme vám spríjemnili čakanie a trocha vás rozveselili," píše starosta na sociálnej sieti, kde priložil aj aktuálne motívy.

Nie len, že to zopakovali, ale aj pritvrdili

Martin Chren si bol zrejme vedomý širokého zásahu kampane z jesene, a tak sa rozhodol opäť pokračovať v tomto štýle. "A tak sme si povedali, že to teraz zopakujeme, ba dokonca aj trošičku pritvrdíme a opäť prekročíme nejaké tie hranice medzí. Toto sú veselé tabuľky, ktoré môžete v okolí našich testovacích miest nájsť dnes a zajtra. Pevne verím, že všetci dotknutí z oblasti politickej satiry to tiež vezmú s láskavým humorom," predstavil nové motívy Chren.

V hlavných úlohách Matovič, Kollár, Sulík ale aj Chuck Norris

"Chuck Norris bol včera v priamom kontakte s pozitívnou osobou na koronavírus. Vírus teraz musí ísť do dvojtýždňovej karantény,"; "Matovič so Sulíkom si dnes zase skočili do vlasov. Stavíme na Sulíka, je v obrovskej výhode,"; "Nechajte sa zviesť plošným testovaním (s grafikou, kde je Boris Kollár)," to sú len niektoré z tabuliek, ktoré si ružinovské vedenie počas testovania pripravilo.

Neskôr starosta Chren pridal aktualizáciu k stavu testovania, no dodal aj novú grafiku. Tentokrát s expremiérom Robertom Ficom a variáciou jeho niekdajšieho "slávneho" výroku.