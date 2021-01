KORONAVÍRUS Poslanec Dostál sa v obchode ocitol v nepríjemnej situácii: Zabudol na dôchodcovské hodiny!

Ondrej Dostál

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu je tu už s nami takmer rok, no aj napriek tomu sa stáva, že zabúdame na niektoré opatrenia či nariadenia. Jedným takým je aj nakupovanie seniorov vo vyhradených hodinách. Podľa vyhlášky hlavného hygienika sú tieto hodiny od 9 do 11 doobeda. Nie všetci si však na nich v uponáhľaných chvíľach spomenú a niekomu to aj prejde, ako poslancovi Ondrejovi Dostálovi (49) z SaS.