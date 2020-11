FOTO Mladík sa vybral loviť diamanty: Keď narazil na objav a poriadne sa naň pozrel, nechcel veriť

PIKE COUNTY - Muž z Arkansasu navštívil štátny park Crater of Diamonds a objavil tam trblietavý kanársky žltý diamant s objemom 4,49 karátu. Ide tak o tretí najväčší diamant nájdený tento rok v americkom parku. Napriek fascinujúcemu objavu nálezca tvrdí, že väčším pokladom sú jeho deti, podľa ktorých vzácny drahokam pomenoval.

Steven McCool (34) z mesta Fayetteville sa minulý týždeň rozhodol stráviť deň v arkansaskom štátnom parku nazývanom "Kráter diamantov", pretože nedávne dažde priniesli optimálne podmienky na lov diamantov. Pri preosievaní svojho jedenásteho vedra zbadal niečo, čo mu vyrazilo dych. "Ako som sa na to pozrel, myslel som si, že by to mohol byť jantárový kúsok skla," povedal McCool.

Zdroj: Arkansas State Parks

Keď na nález ale poriadne uprel zrak, zistil, že ide o diamant. Američan porovnal svoj objav s tabuľkou s identifikačnými číslami diamantov, vďaka čomu zistil, že sú jeho odhady správne. Asistentka dozorcu parku Meghan Moorová doplnila, že Steven objavil 4,49-karátový trblietavý žltý diamant, ktorý je veľký asi ako medúza. Jeho odhadovaná hodnota sa pohybuje okolo 30 000 dolárov (25 200 eur).

Zdroj: Instagram/arkansasstateparks

Ide o tretí najväčší objav v Kráteri diamantov tomto roku. McCool nazval svoj diamant "BamMam" na počesť iniciálok svojich detí. "Čo je ešte vzácnejšie ako drahokam? Moje deti. Takže som ho pomenoval podľa svojich detí, tak ich mená zostanú navždy s diamantom," vysvetlil šťastný nálezca.