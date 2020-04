FOTO Pri prerábaní reštaurácie narazili na ohromujúci objav: Ležalo to hneď pod terasou!

Manažér reštaurácie Ryan Krivoy ju musel kvôli pandémii nedávno uzavrieť. Rozhodol sa preto, že so svojimi zamestnancami zrekonštruuje terasu. Keď ju čistili od starého odpadu, našli prsteň, na ktorom bolo napísané "Mike & Lisa 08-21-15". Krivoy sa spočiatku domnieval, že šperk stratil jeden zo stálych zákazníkov. Neskôr si ale všimol vygravírované mená. "Keď sme si uvedomili, že nemáme správnu osobu, všetci sme sa zhodli na tom, že by bolo dobré nájsť pravého majiteľa," povedal.

Prstene manželov Zdroj: Facebook/Coconuts

Pátranie po majiteľovi však nebolo jednoduché. Marketingová riaditeľka reštaurácie Sasha Formicaová prehľadala Google a svadobnú stránku The Knot. Snažila sa nájsť pár, ktorý sa zosobášil v auguste 2015. Nanešťastie, nikoho nenašla. Fotografiu obrúčky preto zverejnila na Facebooku. A práve vtedy sa veci dali do pohybu. V čase, keď skutoční majitelia volali do reštaurácie kvôli prsteňu, dostal Ryan až 4000 telefonátov. Lisa mu poslala fotografiu z reštaurácie, na ktorej je spolu s Mikom. Krivoy priznal, že ich telefonát bol naozaj vtipný. "Zdvihol som telefón a myslel si, že si chce niekto objednať jedlo. Potom niekto povedal: ‚Môže to znieť čudne, ale viete o prsteni Mika a Lisy? Som Lisa,‘" uviedol manažér.

Mike a Lisa Zdroj: Facebook/Coconuts

Lisa prezradila, že jeden z jej filipínskych priateľov zbadal fotku prsteňa na Facebooku a dal jej echo. Medzičasom si jej manžel zaobstaral novú obrúčku, pretože neveril, že tú pôvodnú ešte niekedy uvidia. Krivoy dodal, že manželom prsteň poslal ešte minulý týždeň v piatok.