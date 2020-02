BRATISLAVA - Niekedy stačí pohár vínka, jedno veľké pivo alebo do každej nohy jeden štamprlík a už sa dostávame do situácií, ktoré by sme za triezva zažili len sotva. Vtipov na tému alkoholu je plné vrece a mnohé z nich nemajú ďaleko k realite. Zasmejte sa na najlepších z nich. Kto vie, možno vám niektorý pripomenie vlastnú skúsenosť.