Policajt Kristián našiel v bezdomoveckom brlohu bábätko: FOTO Z toho, čo nasledovalo, trhá srdce

Žena polícii napísala, že až v týchto dňoch sa dozvedela o čine jej suseda, ktorý je policajt. „Niekedy v marci v minulom roku 2019 tento sused pri náhodnej kontrole našiel v bezdomoveckom brlohu maličké bábätko, ktoré malo asi 16 dní. Jeho rodičia nikde neboli, v tom brlohu sa s ním nachádzali len cudzí ľudia, ktorí oň nejavili záujem, ležalo tam hladné, uzimené, v príšerných nehygienických podmienkach,“ opisuje žena.

Tá priznáva, že keď to počula, prešiel jej až mráz po chrbte. „Také malé dieťatko ešte nemá žiadnu imunitu, a nielenže by nemalo prísť do styku so žiadnymi cudzími ľuďmi, ale už vôbec by nemalo byť umiestnené v absolútne nevyhovujúcich podmienkach, v špine a bez tepla, kde mohlo dostať nejaký zápal alebo infekciu,“ povedala.

Na snímke Kristián Molnár a bábätko, ktorému dal lepšiu šancu na život. Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Ak by novorodené dieťatko v takýchto podmienkach ostalo, zrejme by ho postihol tragický osud. Policajt preto okamžite konal. „Náš sused si, chvalabohu, toto dieťa všimol. Boli privolaní záchranári a aj sociálka (všetka česť patrí aj sociálnej pracovníčke, ktorá sa snažila o okamžitý príjem novorodenca do domova, hoci bola noc a tak bolo skoro nemožné sa dovolať),“ pokračuje Kristiánova suseda.

Zo ženiných ďalších slov trhá srdce. „Keď prišla matka dieťaťa, ukázalo sa, že je silná schizofrenička a so slovami, nech sa postará štát, dieťatko odovzdala. V súčasnosti už je chlapček adoptovaný a som šťastná, že dostal druhú šancu na dobrý život,“ povedala.

Kristiánovi touto cestou poďakovala. „Preto by som takto verejne rada vyjadrila nášmu susedovi aspoň veľké ďakujem a popriala veľa síl pri ďalšom výkone služby.“

Jedno veľké ďakujem svojmu kolegovi adresovali aj policajti. „My vyjadrujeme jedno veľké poďakovanie nášmu kolegovi Kristiánovi Molnárovi z Obvodného oddelenia PZ Petržalka – sever.“