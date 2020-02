Slovenka Patrícia je policajtkou v USA: Gangy vedú neustále boje! Aké sú nevýhody oproti Slovensku?

BRATISLAVA - Rodená Oravčanka Patrícia Heuer sa už od malička chcela stať policajtkou a nakoniec ju to zavialo až "za veľkú mláku". Po tom, čo vyštudovala Akadémiu policajného zboru, skončila v polícii nie na Slovensku, ale až v Amerike. A nie len tak hocikde. Pracuje totiž v jednom z najnebezpečnejších miest USA, kde sa okrem iného zaoberá vraždami a súbojmi gangov. Jej príbeh zverejnila polícia SR na sociálnej sieti.

Patrícia, rodená Smolárová, už od malička vedela, že bude policajtkou. K tomuto povolaniu ju inšpiroval jej otec, ale aj dnes už zabudnutý kriminálny seriál „Linda“ z maďarskej produkcie. Prvým krokom k naplneniu svojho sna bolo podanie prihlášky na Akadémiu policajného zboru (APZ) a úspešne absolvovanie prijímacich skúšok do Policajného zboru.

„Stretla som veľké množstvo úžasných ľudí, s ktorými som doteraz v kontakte. A môžem povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť, čo sa týka vysokoškolského vzdelania. Kvalita vzdelania a profesionálny prístup učiteľov a ich znalosti mi dali potrebný vzdelanostný základ, ktorý každodenne uplatňujem v moje praxi,“ opísala Patrícia svoje študentské časy.

Začiatky v USA neboli vôbec ľahké

V roku 2004 Patrícia ukončila magisterské štúdium, avšak na rozdiel od spolužiakov neputovali jej ďalšie kroky na niektoré z tunajších policajných oddelení. Ako 22-ročná absolventka sa vybrala za oceán do Spojených štátov amerických, kde chcela využiť prítomnosť svojich známych na získanie nových skúseností. Každý začiatok býva ťažký, no ak sa rozhodnete preraziť v novej krajine, ide o vždy extrémne náročný proces.

„Začiatky neboli ako som si predstavovala, pretože som nevedela dobre po anglicky a tiež som mala obmedzené pracovné povolenie. Takže som robila všetko možné, len nie policajnú prácu,“ povedala pre facebookovú stránku Policajného zboru.

Patrícia sa na Slovensku medzitým prihlásila na doktorandské štúdium na APZ, ktoré úspešné dokončila. Jej ďalšie kroky sa týkali výhradne vzdelávania v USA, kde absolvovala odbor Národnej bezpečnosti na Americkej vojenskej univerzite. „Pracovala som na niekoľkých pozíciách v oblasti bezpečnostných služieb, hlavne v nemocničnom prostredí, kde som spoznala svojho amerického manžela. V roku 2016 ma prijali do chicagskej polície, kde som zamestnaná dodnes,“ povedala Patrícia, ktorá v roku 2010 získala americké občianstvo. Jej manžel tiež pracuje ako policajt.

Ako vyzerá pracovný deň v Chicagu?

Patrícia v súčasnosti pracuje na hliadkovom oddelení v južnej časti Chicaga, jedného z najväčších, ale zároveň najnebezpečnejších miest USA. Tiež zastáva pozíciu „styčný dôstojník pre terorizmus“, čo je podľa nej akýsi spojenec medzi prezídiom a jednotlivými oddeleniami terorizmu. „Pracujem nočné, takže môj bežný pracovný deň sa začína o desiatej večer, keď väčšina ľudí ide spať, no Chicago nikdy nespí. Väčšinu času hliadkujeme po uliciach alebo sme vyslaní na prípady. Chicago vedie celonárodné štatistiky v počte vrážd a iných násilných trestných činov. Je tu viac ako 60 gangov a viac ako 2 000 frakcií, ktoré majú medzi sebou konflikty,“ ozrejmila s tým, že nočná služba so sebou neprináša žiadne ľahké prípady.

Ako ďalej Patrícia prezradila, zaoberá sa hlavne vraždami, poraneniami so strelnou zbraňou, domácim násilím, ale aj dopravnými nehodami spôsobené požitím alkoholu. Samostatnou kapitolou sú však súboje medzi gangmi. Počas jej prvej noci nešlo o žiadnu ľahkú úvodnú službu. Musela čeliť ťažkému prípadu.

„Po službe sme sa kolegami chystali domov, keď sme z parkoviska počuli okolo 15 výstrelov. Rozbehli sme sa tým smerom a uvideli sme asi piatich okolostojacich indivíduí, ktorí nám povedali, kde sa presne strieľalo. Moji kolegovia začali utekať tým smerom, keď som zbadala nábojnice vedľa auta. Zavolala som kolegov späť. Po prehliadke auta sme našli nabitú zbraň. Jedna svedkyňa identifikovala strelca. Práve ju chcel muž znásilniť. Zabránili sme tomu. Útočník bol obvinený z viacerých trestných činov. Niektorí kriminálnici nemajú problém strieľať o šiestej ráno jednu ulicu od policajnej stanice,“ opísala pre políciu SR Patrícia.

Nevýhody práce v USA oproti Slovensku

Ako to Patrícia všetko zvláda? Podľa nej je dôležité nerozmýšľať negatívne pred nástupom do služby, aj keď je pravda, že počet útokov mierených priamo na policajtov sa v USA čoraz viac stupňuje, čo je veľkou nevýhodou v porovnaní so Slovenskom.

Existujú aj iné? „Čo sa týka nevýhod, myslím si, že sú porovnateľné so Slovenskom a celkovou situáciou našej spoločnosti. Úprimne si myslím, že policajná práca je globálne nedocenená,“ uviedla. Na druhej existujú aj určité výhody americkej polície. Podľa nej ide predovšetkým o technologické vybavenie, ako sú napríklad pouličné kamery, ktoré dokážu okamžite identifikovať streľbu na ulici a ihneď upozornia policajtov, pričom im dodajú záznam incidentu.

Patrícia vo svojom kariérnom raste neustáva. Pred časom si podala žiadosť na preloženie na Informačné centrum prevencie kriminality, ktoré je kontaktným bodom pre ďalšie policajné zložky vrátane FBI. Tým sa jej vízie do budúcnosti nekončia. Medzi jej ďalšie plány totiž patrí prestúpenie aj do protiteroristickej jednotky. Veľa úspechov!