FOTO Tínedžerka (18) túžila po TOMTO vianočnom darčeku: Neuveriteľné, ako presvedčila svoju mamu

Zdroj: Facebook/Kayla Severi

BARGO - Osemnásťročná Kayla Severiová z austrálskeho Nového južného Walesu prišla so skvelým nápadom, ako presvedčiť svoju mamu, aby jej kúpila na Vianoce psa. Napísala vtipný životopis, v ktorom opísala svoje schopnosti a kvalifikácie na to, aby sa mohla o šteniatko starať. Jej mama vybuchla do smiechu.