Ivanov syn (12) sa v krízovej situácii zachoval ako hrdina: Vzal psa a sadol za volant, dôvod je veľmi smutný

MOGUMBER - Má len dvanásť, no zachoval sa ako statočný a odhodlaný muž. Reč je o chlapcovi z farmy, ktorý zostal osamotený po tom, čo jeho otec i súrodenec odišli bojovať s ohňom, ktorý sužuje Austráliu. Len čo sa plemene priblížili k domu, dieťa sadlo do vozidla a ušlo. V zbesilej jazde ho stopli až hasiči.

Dvanásťročný Luke Sturrock zostal doma sám po tom, ako jeho otec a starší brat odišli likvidovať plamene, ktoré už niekoľko týždňov pustošia Austráliu. Ivan Sturrock nechal synovi inštrukcie, že keď sa ničivý živel priblíži k ich domu, má utiecť k oranžovému stromu. Ten je osadený približne štyri kilometre obďaleč od ich domova v meste Mogumber v blízkosti Perthu.

Zdroj: Twitter/Dalwallinu Police

Otcove obavy sa naplnili, a chlapec musel utiecť. Preto sadol za volant bratovho auta, vzal so sebou aj svojho psa. Mladíkova rýchla jazda však neušla pozornosti hasičov. Požiarníci dieťa zastavili, následne zalarmovali políciu. „Typický chlapec z farmy. Bol dosť chytrý, myslím si, že problém bol v tom, že jednoducho netušil, kam ide,“ opísal situáciu jeden z hasičov s tým, že dostať sa do bezpečia nie je v súčasnosti vôbec jednoduché ani pre tých, ktorí danú oblasť poznajú. „Cez dym nie je skoro nič vidieť,“ dodal.

Zdroj: Twitter/Dalwallinu Police

Sturrock pre ABC povedal, že ho teší, že má syna doma, a tiež je hrdý na to, ako sa v krízovej situácii zachoval. „Naučili sme ho šoférovať, mal asi sedem. Len sme chceli, aby to vedel pre prípad, že by sa odohralo niečo podobné. Urobil presne to, čo som mu povedal,“ uviedol muž.

Strážnik Michael Daley nielenže ocenil statočný čin chlapca, vyzdvihol aj únikovú stratégiu rodiny Sturrockovcov. V tomto súvise vyzval aj ostatné rodiny, ktorých domy ohrozuje požiar, aby si pripravili evakuačný plán.

Zdroj: Twitter/Dalwallinu Police

Ničivé požiare v Austrálii

Pri lesných požiaroch, ktoré pustošia Austráliu už od septembra, prišlo o život šesť ľudí. Zničených bolo vyše 700 domov a len v samotnom Novom Južnom Walese boli spálené dva milióny a v celej krajine približne tri milióny hektárov pôdy. Rozsah tohoročnej devastácie - čo sa týka zasiahnutého územia - sa považuje za bezpríkladný.

Austrália zaznamenala v utorok (17. 12.) najhorúcejší deň v histórii meraní, pričom priemerná teplota dosiahla 40,9 stupňa Celzia. Podľa spravodajskej stanice BBC o tom v stredu informovali austrálski meteorológovia.