V diele som zrecyklovala samu seba, tvrdí víťazka Maľby 2019: FOTO Počas tvorby si uvedomila dôležitú vec

„Porota ocenila výnimočný experimentálny, formálny, ako aj technický aspekt víťazného diela. Napriek tomu, že autorka patrí k jedným z najmladších finalistov, presvedčila svojím odhodlaným prístupom a odvahou riskovať,“ znel verdikt hodnotiacej komisie k víťaznému dielu Oleňovej, ktoré "tiež nesie odkaz na textilné umenie 60. a 70. rokov minulého storočia".

Na snímke dielo Lucii Oleňovej - The Immense Dept. Zdroj: FB/Lucia Oleňová

Dvadsaťsedemročná umelkyňa z Bratislavy pre Topky.sk priznala, že absolútna výhra ju príjemne zaskočila. „Moja reakcia bola, samozrejme, radostná. Stať sa absolútnou víťazkou pre mňa znamená hlavne ocenenie v umeleckej tvorbe. Maľbu roka som brala s pokorou, bola som spokojná už len s postupom do finálovej dvadsiatky. Nie v zmysle, že by som neverila svojej tvorbe, ale predsa patrím k najmladším finalistom Maľby roka, tak som to brala s rezervou,“ povedala Oleňová.

Zdroj: FB/Lucia Oleňová

Jej dielo The Immense Dept vznikalo približne pol roka. Maliarka hovorí, že v ňom recyklovala samu seba. „Transformácia prebiehala postupne. Najskôr z klasického formátu až po koláž a deštrukciu hotových samostatných malieb spojením do jedného diela. Bol to akt prehodnotenia vlastnej umeleckej produkcie. Je to podľa mňa istá recyklácia samej seba. Transformácia do výslednej podoby sa vyvinula s vlastnej nespokojnosti. Vystrihla som všetky časti, ktoré som považovala za zlé, a zošila zvyšné časti do jedného obrazu. Neskôr som pridala aj tie zlé časti, pretože som si uvedomila, že bez tých „zlých“ to nedávalo zmysel, aby som dokončila presne tú istú maľbu z tých istých častí,“ vysvetlila Oleňová tvorbu oceneného diela.

Lucia Oleňová je študentkou šiesteho ročníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rámci študijného pobytu Erasmus študovala v roku 2017 na Univerzite v anglickom Newcastli a v roku 2018 a 2019 na Kráľovskej akadémii umenia v belgickom Bruseli.

Lucia Oleňová na výstave svojich obrazov v Kabinete v Bratislave. Zdroj: FB/Lucia Oleňová

Druhú priečku v súťaži obsadila Eva Hettmer s dielom Seeking Butterflies. Na treťom mieste sa umiestnila Jana Zatvarnická s olejomaľbou Reflection. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo vo štvrtok (26. 9.) v Bratislave.

Na snímke dielo Seeking Butterflies od Evy Hettmer.

Do súťaže sa prihlásilo 96 profesionálov v oblasti súčasnej maľby. Trojica víťaziek bola ovenčená nielen uznaním medzinárodnej odbornej poroty, ale aj finančnou podporou.

Na snímke dielo Reflection​ od Jany Zatvarnickej.

Diela v súťaži posudzovali britská galeristka Rózsa Farkas, riaditeľka Východoslovenskej galérie a kurátorka Dorota Kenderová a Róna Kopeczky, francúzsko-srbská historička umenia a kurátorka, v súčasnosti pôsobiaca v Budapešti. Trojicu expertiek v európskom meradle dopĺňal uznávaný maliar a pedagóg z Českej republiky Daniel Balabán, ktorý tohtoročnej porote predsedal.

Dvadsiatku finálových diel si môže verejnosť pozrieť na výstave v bratislavskej galérii Nedbalka do 31. októbra.