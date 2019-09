DOBRÉ SPRÁVY Tesla mieri na Slovensko: Vizionár Musk oznámil svoj plán expanzie

"Dúfam, že začiatkom budúceho roka otvoríme pobočky na Slovensku, v Chorvátsku, Srbsku a vo väčšine východnej Európy," uviedol Musk na Twitteri. Dodal, že konečne sa dostanú Tesly do krajín, odkiaľ pochádzal vynálezca Nikola Tesla, podľa ktorého sú pomenované.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chuck Burton

Tesla mal srbských rodičov a narodil sa v dedine Smiljan blízko mesta Gospič v dnešnom Chorvátsku. Tesla v 2. kvartáli 2019 vyrobila viac ako 87.000 áut a dodala približne 95.200 vozidiel.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong

Musk v príspevku zároveň dodáva, že slávny vynálezca, po ktorom je spoločnosť pomenovaná, by bol hrdý na to, keby sa jeho autá premávali v krajinách jeho pôvodu.

