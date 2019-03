Mladík sa ponáhľal za svojou umierajúcou mamou: Pokazilo sa mu auto, no TOTO nečakal

CAMBRIDGE - Keď sa Ron a Sharleen Gilliesovci presúvali zo škótskeho Edinburghu do anglického Cambridge, náhle sa im pokazilo auto. Zúfalý mladík by možno bežnú poruchu vnímal úplne inak, keby nebol pod emočným tlakom a neponáhľal sa domov za zomierajúcou matkou. Takto sa ocitol v nezávideniahodnej situácii, z ktorej ho nečakane dostal neznámy dobrodinec.

Manželom Gilliesovcom sa na ceste do Anglicka pokazilo auto a zostali bezradne stáť na A19 neďaleko mesta Stockton-on-Tees. Odstavené vozidlo si všimol Dean Moore, ktorý prechádzal okolo. "Videl som, že majú problém. Keď som počul tú ženu, čo hovorí do telefónu, pochopil som, že sú na ceste za zomierajúcou matkou," hovorí.

Úplne cudzím ľuďom bez zaváhania navrhol, že ich odvezie, kam potrebujú. Nerozmyslel si to ani po tom, ako zistil, že bude musieť odbočiť zo svojej trasy a urobiť navyše viac ako 160 kilometrov. "Vyložil nás na mieste, nechcel ani peniaze, sme z toho v šoku," uviedol Ron. Do cieľa dorazili pred polnocou, všetko stihli na poslednú chvíľu, pretože jeho mama zomrela na druhý deň v pondelok. "Keby to pre nás neurobil, už by sme sa s ňou pravdepodobne nestretli," dodal smutne.

Zdroj: Getty Images

Moore si vďaka svojmu činu získal srdcia tisícov ľudí. On sám sa ale nepovažuje za hrdinu. "Boli predsa v ťažkej situácii a ja som iba zmiernil ich trápenie," poznamenal skromne štyridsiatnik, ktorý obetoval nedeľnú noc pre neznámych ľudí a vôbec mu nevadilo, že zavčasu ráno nastupuje do práce. "Iní dostávajú ocenenia za to, že vykonávajú svoje povolanie, za ktoré sú platení. A presne toto sú ľudia, ktorí sú nedocenení a mali by sme si ich vážiť," dodala dojatá dvojica.