Do Košíc sa vracia unikát 90. rokov: FOTO Československý trolejbus posilní dopravu

KOŠICE - Časy, keď v metropole východu premávala trolejbusová doprava, onedlho ožijú. Postaral sa o to dopravný magazín Československý Dopravák, ktorý daroval vlastný trolejbus typu Škoda 15 Tr. Vozidlo bolo upravené do špeciálneho retro prevedenia, aby čo najviac pripomínalo rok 1993, keď začali v meste slávnostne premávať.

Pred štyrmi rokmi prestali v Košiciach premávať trolejbusy. „Rozhodnutie zrušiť v celom meste už vybudovanú sieť bolo naozaj nepochopiteľné. Naopak, v rovnakom čase sa ostatné mestá na západe snažili tento ekologický dopravný systém výrazne rozvíjať, prípadne spúšťať úplne odznova. Po takmer päťdesiatich rokoch sa trolejbusy dokonca vrátili do Prahy,“ poznamenal Libor Hinčica, šéfredaktor magazínu Československý Dopravák.

Keďže trolejové vedenie nebolo z ulíc odstránené, trolejbusy po zmene vedenia mesta dostávajú opäť zelenú. Košice však narazili na podstatný problém. Časť nepotrebného vozového parku bola medzičasom odpredaná do zahraničia a takmer všetky zostávajúce trolejbusy zostali po rokoch odstavenia nepojazdné. To je dôvod, prečo v súčasnosti jazdí po meste len jedno vozidlo, a to len raz za týždeň ako atrakcia. Podľa hovorcu magazínu Martina Žarnovického je riešením nakúpiť nové vozidlá, čo je však záležitosť na niekoľko rokov.

Na snímke Československý trolejbus. Zdroj: Československý dopravák

Časopis preto prišiel s nezvyčajným nápadom. Košiciam bezplatne daruje na používanie vlastný trolejbus typu Škoda 15 Tr. „Pôjde o rovnaké vozidlo, aké v meste kedysi premávalo,“ prezradil hovorca. Nadšenci a dobrovoľníci z Česka a zo Slovenska ho dokonca zrekonštruovali do retro prevedenia, aby čo najviac pripomínalo rok 1993. Nebola to však nijaká malina. Na trolejbuse odpracovali viac ako šesťsto hodín. Dobrovoľníci mu dali historický červeno-krémový náter a dostal aj pôvodný erb mesta Košice. Práce prebiehali v areáli spoločnosti Ekova Electric v Ostrave, ktorá poskytla montážné haly.

Retro trolejbus bude verejnosti predstavený na podujatí Košický trolejbusový deň. Podľa plánov by mal už čoskoro premávať na linke 71 z Lingova do centra mesta a na sídlisko KVP. „Vďaka Československému trolejbusu tak bude môcť byť trolejbusová infraštruktúra naďalej využívaná, čo by mohlo byť prvou etapou k trvalému návratu trolejbusov do Košíc ešte pred zakúpením nových vozidiel,“ dodal Žarnovický.