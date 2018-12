Dokument odhalil šokujúcu verziu biblického príbehu: Toto sa stalo v Rajskej záhrade podľa Evy!

V tradičnom biblickom príbehu o Rajskej záhrade Boh varoval Adama a Evu, aby pre svoje vlastné dobro nejedli ovocie zo Stromu poznania dobra a zla. Strom totiž reprezentoval Satana, nepriateľa Boha a zdroj smrti. Bohužiaľ, ako je známe, dvojica Boha neposlúchla. Eva má však svoju vlastnú verziu príbehu.

V dokumente vysielanom na streamovacej službe Amazon Prime sa rozprávač pýta, či nie je hriešny had jedovatou salamandrou. "Nájdeme biblický rukopis starý vyše 1600 rokov a v ňom má had schopnosť otravy. V ‚Mojžišovej apokalypse‘ rozpráva Eva svojim vlastným deťom o tom, ako to v skutočnosti bolo so stromom a hadom." Eva vo svojej verzii uvádza, že had vlial jed do ovocia na strome a ohol vetvu tak, aby Eva na jedovaté ovocie dočiahla. Načiahla sa za jablkom a hneď po tom, ako sa do neho zahryzla, vedela, že sa všetko zmenilo.

Zdroj: Getty Images

V tradičnom príbehu sa hovorí o tom, ako Boh stvoril prvého človeka, Adama. Keďže Adam potreboval spoločníka, Boh z jeho rebra stvoril Evu. Boh pre týchto dvoch prvých ľudí vytvoril dokonalú záhradu, známu ako Rajskú záhradu, kde bolo všetko nádherné a plné dobrých vecí. V záhrade sa však nachádzal aj Strom poznania dobra a zla. Adam a Eva mohli zo záhrady jesť čokoľvek, okrem plodov zo spomínaného stromu. Podľa príbehu diabol v podobe hada Evu napokon prinútil, aby ovocie zo stromu odtrhla a ochutnala ho. V dôsledku toho boli zbavení nevinnosti a vyhnaní z Rajskej záhrady, aby čelili vlastnej smrteľnosti.

Zdroj: profimedia.sk

Táto udalosť podľa dokumentu reprezentuje Boha ako pomstychtivého, trestajúceho a krvilačného. Od toho momentu na seba ľudia nahliadali ako na samostatné bytosti, ktoré potrebujú ochranu. V dokumente je tiež zobrazený rukopis, ktorý odhaľuje, že had otrávil ovocie skutočne ešte predtým, než ho Eve vôbec dal.