Polícia hľadá 38-ročnú Katarínu: Naposledy ju videli začiatkom júna

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 38-ročnej Kataríne Kondelovej zo Šúroviec, prechodne bytom Bratislava, Saratovská ulica. Naposledy bola videná 1. júna, kedy odišla z miesta prechodného pobytu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Nezvestná o sebe od uvedeného času nepodala žiadnu informáciu a miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ dodala polícia. Nezvestná je asi 175 centimetrov vysoká, silnejšej postavy, má približne 85 kilogramov a hnedé dlhé vlasy. Na sebe má mať čiernu bundu, modré rifle a ruksak ružovej farby.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.