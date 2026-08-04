Falošné pasy ich prezradili! Polícia zadržala dve ženy na bratislavskom letisku

BRATISLAVA - Polícia počas uplynulého víkendu (1. a 2. 8.) zadržala na bratislavskom letisku dve štátne príslušníčky Gruzínska s falošnými izraelskými pasmi. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
Polícia podozrievala ženy na hraničnej kontrole na odlet pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Tel Avivu. Vykonala preto opakovanú kontrolu v nástupnej bráne cieľovej destinácie. „Cudzie štátne príslušníčky predložili biometrické cestovné pasy Izraelského štátu vydané na iné osobné údaje. Z uvedeného dôvodu boli biometrické cestovné pasy, ktoré predložili, podrobené druholíniovej kontrole s pozitívnym výsledkom. Podozrivé sa týmto konaním dopustili prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky,“ ozrejmili policajti.
Ženy následne obmedzili na osobnej slobode a odovzdali príslušnému útvaru na ďalšie riešenie v trestnom konaní. Biometrické cestovné pasy Izraelského štátu zaistili. „Aj zdanlivo bežná kontrola môže odhaliť závažné nezrovnalosti a zabrániť tomu, aby osoby využívajúce falošné alebo pozmenené doklady pokračovali v ceste. Nekompromisný prístup a dôsledné plnenie služobných úloh na úseku hraničnej a cudzineckej polície prispieva k ochrane hraníc a bezpečnosti EÚ,“ dodala polícia.