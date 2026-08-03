Polícia v prípade násilníka v MHD významne postúpila: Tajomného muža už vypočuli, našli ho do pár minút!

BRATISLAVA - Prípad brutálneho útoku na cestujúcu ženu v bratislavskej MHD má rýchle pokračovanie. Len niekoľko dní po tom, čo polícia zverejnila fotografie neznámeho muža a požiadala verejnosť o pomoc s jeho stotožnením, prišiel výrazný posun. Muža zo zverejnených záberov sa podarilo nájsť už v priebehu niekoľkých minút od zverejnenia výzvy.
O prípade sme informovali už skôr. Polícia zverejnila fotografie muža, ktorý mal násilnosti v autobuse MHD objasniť. Došlo tam k bezdôvodnemu fyzickému násiliu, kedy bola päsťou do tváre napadnutá len 24-ročná žena. Tá skončila v nemocnici. Násilník mal potom z miesta odísť, akoby sa nič nestalo. Polícia preto požiadala o pomoc verejnosť.
Muža z fotografií za pár minút lokalizovali a vypočuli
Tá zafungovala mimoriadne rýchlo. Ako v pondelok informovala polícia, prvá správa s dôležitými informáciami dorazila už deväť minút po zverejnení príspevku na sociálnej sieti.
"Za 9 minút od zverejnenia príspevku spolu s fotografiami nám prišla prvá správa, v ktorej nám občania poskytli potrebné informácie. Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, ktorí sa vyšetrovaním daného skutku zaoberajú, aj na základe nich vedeli muža lokalizovať, zadržať a ku skutku vypočuť. Vecou sa aj naďalej zaoberajú," uviedla polícia.
Podľa policajtov sa tak opäť potvrdil význam sociálnych sietí pri pátraní po podozrivých osobách. Polícia zároveň poďakovala verejnosti za expresne rýchlu reakciu, ktorá podľa nej výrazne pomohla pri objasňovaní prípadu. "Touto cestou sledovateľom Facebook stránky Polícia SR - Bratislavský kraj ďakujeme za expresne rýchlu pomoc pri stotožnení," odkázala polícia.
Vyšetrovanie incidentu však ešte nie je ukončené. Muža sa síce podarilo nájsť a vypočuť, no okolnosťami útoku naďalej zaoberajú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.