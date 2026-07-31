Polícia pátra po Dávidovi z Bardejova: Má mať modriny a obväzy, vraj mu ukradli aj telefón

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
PREŠOV - Polícia pátra po 44-ročnom Dávidovi Gurskom z Bardejova, ktorý je nezvestný od stredy (29. 7.). V uvedený deň ho ošetrili v nemocnici v Bratislave, odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Mobilný telefón mu mal byť odcudzený. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má športovú postavu, hnedé oči a hnedočierne kučeravé vlasy. Oblečenú mal čiernu košeľu s krátkym rukávom a motívom kvetov a kraťasy. Po ošetrení by mal mať na hlave stehy a obväz, na nohách modriny.
Dávid Gursko (Zdroj: Facebook/Policia SR Prešovský kraj)
Akékoľvek informácie o nezvestnom môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.