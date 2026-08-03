Polícia vyšetruje tragédiu: Muž zomrel po zrážke s osobným vlakom

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POPRAD - Polícia vyšetruje úmrtie 50-ročného muža na železničnej trati pri Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v nedeľu (2. 8.) ráno na trase v medzistaničnom úseku železničná stanica Poprad-Tatry a železničná stanica Svit muža zrazil osobný vlak.
„Utrpel závažné devastačné porania nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Na základe tejto tragickej udalosti poverený príslušník železničnej polície v Poprade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a zisťuje všetky okolnosti,“ uviedla hovorkyňa.