PS opäť otvára tému ŤZP pacientov: Chce im garantovať sprievod počas liečby

BRATISALVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) by chcelo posilniť právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení. Poslanci Národnej rady (NR) SR Veronika Veslárová a Oskar Dvořák (obaja PS) preto predložili do parlamentu novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Pripomenuli, že návrh podávajú opätovne.
„Sprevádzajúca osoba môže svojou prítomnosťou výrazne odbremeniť personál zdravotníckeho zariadenia, pretože pomôže s niektorými sebaobslužnými úkonmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,“ uviedli predkladatelia návrhu. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa nich zároveň prispieva k lepšiemu psychickému prežívaniu obdobia, počas ktorého je osobe s ŤZP poskytovaná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
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Poslanci pripomenuli, že aktuálne znenie zákona nedostatočne upravuje právo týchto pacientov na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Zároveň obsahuje výnimku, podľa ktorej sa nepretržitá prítomnosť nezabezpečí, ak prítomnosť tejto osoby narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo umožňuje široký výklad pre uplatňovanie tejto výnimky v praxi,“ skonštatovali s tým, že túto výnimku by chceli z legislatívy odstrániť.
Zároveň by chcelo PS vypustiť pravidlo, podľa ktorého sa právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby týka len poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Sprevádzanie chcú predkladatelia umožniť na celý rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ambulantnej formy.